JUNIN

Del massismo a Cambiemos sin escalas: se amontonan las fugas en el territorio bonaerense

A la ruidosa baja del concejal Andrés Rosa, en el distrito comandado por el oficialista Petrecca ahora se sumó el alejamiento de la consejera escolar Mariana Ratto. "Me daba vergüenza seguir en ese espacio”, dijo

En plena campaña electoral, los pases entre fuerzas están a la orden del día. Las fugas de los espacios con menos posibilidades electorales se amontonan, y al massismo, con poca chance de cara a las legislativas, se le apilan los soldados caídos. El panorama se repite en muchos distritos del territorio bonaerense. En esta ocasión, Junín fue el escenario, donde la consejera escolar Mariana Ratto confirmó su alejamiento de 1País.A la ruidosa baja del concejal Andrés Rosa, que hace unos días conformó su propio unibloque en el cuerpo, se suma ahora el alejamiento de Ratto, quien había integrado la lista del 2013 por la minoría, de la mano de Mirtha Cure y Marcelo García.“Más que orgullo, me daba vergüenza seguir en ese espacio”, disparó la dirigente, que dejará su cargo en diciembre, y pasó a militar en el oficialismo de Cambiemos. Sobre el Frente Renovador, Ratto criticó con dureza al meonismo: “Se premiaba a quienes tenían causas judiciales, prontuarios o sospechas”, aseveró.Ratto había llegado hace varios años atrás a la política de la mano del espacio justicialista conducido por el dirigente mercantil Julio Henestrosa, y desde hace cuatro años, formaba parte del Frente Renovador. Ahora, forma parte de una larga lista de dirigentes que abandonaron el sector liderado por el ex intendente Mario Meoni.“Cuando he tenido que cambiar de espacio político siempre lo hablé primero con quien correspondía, y tomé la decisión que debía. En este caso, hace rato que no me sentía cómoda ni representada en el Frente Renovador, porque hablar de este espacio en Junín es hablar de Mario Meoni y su gente. Más que orgullo, me daba vergüenza seguir en ese espacio, porque en vez de dar participación a quienes estábamos en este frente, se premiaba a quienes tenían causas judiciales, prontuarios o sospechas”, declaró en los medios locales."Cambiemos es un lugar donde me siento cómoda y escuchada -agregó-. Marcelo demostró cuando ingresó en el Frente Renovador, o desde su unibloque o ahora que está identificado cien por ciento con el Frente Cambiemos, demostró siempre un gran trabajo y coherencia en sus votaciones. Por eso me pasé con Marcelo García y estoy trabajando en Cambiemos”.Por otra parte, la consejera escolar dijo que “mi mandato termina en diciembre, mi pase no fue para integrar una lista sino que decidí acompañar el crecimiento que está teniendo en obras públicas con este gobierno, están teniendo cloacas, asfalto y servicios los barrios más alejados, hay un gran aporte en Educación y arreglos en las escuelas, deportes para los más chicos, son cosas que están a la vista y hay que reconocer el gran trabajo que hacen Pablo Petrecca y su equipo”.“Me siento cómoda para defender lo que está bien y si en algo no estamos de acuerdo, se puede hablar. Hay personas de diferentes sectores y todos podemos colaborar y dar una mano, siendo escuchados”, añadió.También subrayó que “no hablamos sobre un lugar en el gobierno, por ahora sigo en el Consejo Escolar y después se verá. Siempre tengo ganas de trabajar y aportar dentro de mis posibilidades. No lo afirmo ni lo descarto”.