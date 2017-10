MAR DEL PLATA

La obsesión de María Eugenia Vidal tiene una nueva meta para un verano "feliz"

La Gobernadora tiene como uno de los objetivos primordiales mejorar la gestión en la ciudad emblema de la costa, y quiere que explote de turistas en la próxima temporada; por ello, en persona, se reunió con empresarios turísticos para pedirles inversiones, promociones y precios congelados que acerquen a los veraneantes.

Nunca se ocultó en el Ejecutivo bonaerense la preocupación de María Eugenia Vidal por el rumbo de la gestión en el partido de General Pueyrredón. Lo que pasa en Mar del Plata se ha convertido una obsesión para la mandataria. Y ahora trazó una nueva meta en la que se involucra directamente la Provincia, mientras el municipio observa de forma pasiva cómo desde La Plata se maneja prácticamente una gestión paralela.En ese marco, la propia mandataria se reunió este jueves con representantes del colegio de martilleros, hoteleros, empresarios gastronómicos y concesionarios de los balnearios. Con pedidos puntuales para cada uno de los sectores, Vidal no desaprovechó la oportunidad y les dijo a todos que “arriesguen e inviertan, pero no pensando solamente en esta temporada, sino en las próximas diez”.En la Gobernación sostienen que el verano 2018 debe ser un signo claro de recuperación, y en ese sentido Mar del Plata es el emblema: “la capital del verano” que debe lucir con sus mejores galas. “Tiene que ser la base de la recuperación de la ciudad”, dijo un funcionario a La Tecla; quien reconoció que “se está trabajando sobre un paquete de opciones para ofrecerle a los veraneantes.Según pudo reconstruir este medio, en el encuentro con los empresarios, comenzaron a visibilizarse algunos acuerdos entre el gobierno y el sector turístico. A las inmobiliarias, Vidal les bajó el pedido de mantener los precios de los alquileres del verano pasado, al igual que a los concesionarios de los balnearios en cuanto al costo de carpas y sombrillas. Para los gastronómicos, la recomendación es que tengan menúes promocionados de almuerzo y cena, mientras que a los hoteleros les pidió que tengan habitaciones a precios promocionales.“Todo lo que se pueda hacer para acercar a los turistas será bienvenido”, aceptan en el Gobierno. A la vez que reconocen que la propia Vidal debió ponerse al frente porque desde el municipio no aparecen las iniciativas.“Nosotros colaboramos permanentemente con la intendencia, de hecho es constante la presencia de funcionarios provinciales en la ciudad. Cuando llegamos la comuna tenía mucha deuda y la Provincia la ha asistido permanentemente, no obstante no logra recomponerse”, advierten desde calle 6, en tono crítico a la gestión que conduce Carlos Arroyo.De todos modos, está decidido que Mar del Plata será el faro donde se concentrarán todas las brújulas de la gestión provincial desde ahora y durante todo el verano, donde se verá una fuerte presencia de funcionarios de las más diversas áreas.“Trataremos de que sea una muy buena temporada”, insisten cerca de Vidal. En rigor, deben cumplir con un deseo obsesivo de la mandataria, que ya se ha convertido en una exigencia de gestión.