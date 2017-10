ELECCIONES 2017

Vidal y Peña reforzaron la campaña en Mardel

Vidal compartió un acto con Marcos Peña y los candidatos oficialistas y le pidió a los bonaerenses que a la hora de votar escuchen su corazón. “Ustedes empezaron el cambio cuando le dijeron basta a la extorsión, a la corrupción y a las mafias”, afirmó

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó hoy que “en diez días vamos a votar si queremos consolidar el cambio o queremos volver al pasado” y le pidió a los bonaerenses: “Escuchate a vos y pregúntate quién te dijo la verdad, escuchá tu corazón y votá por vos, que sos parte del equipo", al encabezar un acto en Mar del Plata con el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña.Acompañada también por los candidatos de Cambiemos de la provincia, Esteban Bullrich y Gladys Gonzalez (a senadores Nacionales); y Héctor “Toty” Flores y Guillermo Montenegro (a diputados Nacionales), la gobernadora dijo: “Gracias al esfuerzo de todos el cambio ya no es una promesa, es una realidad que ya empezó, ese cambio se ve en las ambulancias del SAME, ese cambio se ve al entrar a los hospitales regionales y ver que tienen una guardia nueva, el cambio empezó porque todos los que recorren la ruta 88 saben cómo estaba antes y como está ahora”.“No es un discurso, ni una promesa de lo que vamos a hacer, es hacer lo que dijimos”, sostuvo Vidal, y manifestó que “ese cambio empezó cuando cada uno de ustedes dijo basta, basta de narcotráfico, de juego ilegal, de extorsión de mafias y de delitos adentro de la Policía; de ese basta de cada uno de ustedes nació el cambio, el cambio no es de ningún dirigente, es de ustedes”.Asimismo, les pidió a los dirigentes de otras fuerzas que "no subestimen a los bonaerenses, no vengan los últimos días de la campaña a Mar del Plata a decir que les importa, porque saben que no les importa, porque cuando importa es como lo hacemos nosotros, que desde hace años venimos y hablamos con cada uno en su casa”.La gobernadora sostuvo también que “necesitamos que cada uno de ustedes que dijo basta, quiera ser parte de esta generación, que no tiene edad, pero es la generación del cambio del país y la provincia” y manifestó: “Esta generación comparte valores, por eso podemos mostrar nuestros candidatos”.“Necesitamos ser más, necesitamos ser millones, por eso en estas elecciones te vamos a pedir que te escuches, que escuches tu corazón y te preguntes quién te dijo la verdad, quién de verdad amplió la ayuda social a cada vez más chicos y adultos, quién de verdad va a enfrentar a las mafias para cuidar a tus chicos, quién te dijo que una obra se iba a terminar y se terminó”, acotó Vidal y pidió: “Este octubre escuchate y votá por vos, que sos parte del equipo”.El encuentro se abrió con el discurso de la candidata a concejal en Mar del Plata, Vilma Baragiola, y el primer candidato a senador provincial, Franco Bagnato.Previamente a las palabras de la gobernadora, el candidato a senador nacional por Cambiemos Esteban Bullrich destacó que "el reclamo que más escuchamos es 'no aflojen' y no vamos a aflojar" y agregó: "Estamos haciendo las obras para que no nos volvamos a inundar; las rutas como la 88, para que no vuelvan a morir familiares o amigos; estamos haciendo las obras para que todos tengan jardín a partir de los 3 años".Además, Bullrich sostuvo que "vamos a seguir trabajando juntos en serio. Construir confianza, estar, escuchar, es hacer que este equipo sea el más fuerte. Hasta el 22 y aún más después del 22".Ayer, María Eugenia Vidal participó de la inauguración del Coloquio de IDEA que está sesionando en Mar del Plata.