ENTREVISTA MANO A MANO

Pitrola: "El timbreo no lo inventó Macri, sino el PO"

El candidato a senador del FIT dice que el Partido Obrero lo hizo antes en las casas y en las fábricas, pero “sin las cámaras”. Afirma que el kirchnerismo se desintegra, y que va por sus votos

Mientras posa para el fotógrafo, una mujer lo saluda con un “¡Adiós, maestro!”. Entre risas, Néstor Pitrola pide en la puerta de la redacción de La Tecla que eso esté en la nota. En una visita relámpago a La Plata, el candidato a senador del Frente de Izquierda destaca que el espacio está creciendo, y remarca que el objetivo es lograr dos bancas de diputados por la Provincia en el Congreso y una en la Legislatura.-¿Cómo se hace campaña desde fuera de los primeros lugares y lejos de la atención mediática?-El Partido Obrero es experto en la construcción desde abajo. El timbreo no lo inventó Macri, lo inventó el Partido Obrero casa por casa y fábrica por fábrica. Tenemos miles de militantes para garantizar una campaña sin el acceso que tienen otros a los grandes medios y con apoyo del poder económico y del Estado.-¿Cuáles son las diferencias entre su timbreo y el de Cambiemos?-El timbreo de Macri es una escenificación. Cae un helicóptero, las cámaras, está preparada una casa, se saca una foto y sigue el baile. Nuestra campaña es opuesta por completo a las de Cambie-mos y del peronismo tradicional, que se basa en los punteros.-¿Cuál es el desafío del FIT?-La meta es superar los guarismos de agosto. En la provincia de Buenos Aires desafiamos el fuerte operativo de polarización. A escala nacional hemos sacado 920.000 votos; queremos superar largamente el millón. En la provincia de Bue-nos Aires queremos que, junto a Nicolás del Caño, entre Romina del Plá; y por la Tercera sección electoral que renovemos la banca a través de Guillermo Kane, que es la más expectable.-¿El kirchnerismo logró ubicarse como la principal oposición?-Creo que está en desintegración. La candidatura de Cristina fue obligada por su acorralamiento judicial y por un conjunto de barones del PJ bonaerense que no tenían candidato. Buscó su impunidad, pero el kirchnerismo no tiene nada más para dar. Este es un eje político de nuestro planteo, porque vamos por los votos de la base electoral del kirchnerismo; y no ellos por los nuestros, lo que es ridículo.-¿De qué forma se puede interpelar a ese electorado?-Cristina empezó el ajuste que siguió Macri, y con el pacto YPF - Chevron abonó la política de entrega a los monopolios que se está llevando adelante. Gen-darmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado y resultado de una política de represión contra el movimiento popular que empezó Cristina con Sergio Berni y esa fuerza. La ley antiterrorista, que viene de la etapa kirchnerista, es prácticamente el marco jurídico de ataque a los pueblos originarios. La autoridad del FIT es enorme frente a la propia base electoral kirchnerista, que fue enamorada de un relato que cada vez se hace más añicos.-¿Por qué crece Cambiemos?-Cambiemos entero es un resultado de la crisis del peronismo. Macri no podría haber sido Presidente si no fuera por eso. Ha tenido la crisis del peronismo una salida por derecha. Trabajamos fuertemente para que en el plazo más corto la salida sea desde el campo de los trabajadores, y por la izquierda.-¿Cómo analiza la figura de Vidal?-Como una creación en el imaginario popular de la Gobernadora mujer que enfrenta a las mafias. Creo que la realidad es muy diferente. Hemos hecho un análisis de su presupuesto en Salud; es la mitad a moneda constante de lo que era en los años 90 respecto del PBI en la Provincia. Es la esperanza de un pueblo que tendrá que seguir haciendo una experiencia.-El FIT se consolida, pero parece cimentarse en un núcleo duro. ¿Cómo se hace para superar ese caudal?-La canción Despacito es muy linda, pero queremos ir más rápido. Esos saltos se producen en momentos determinados, que uno no puede prever. Hay momentos de grandes giros en la conciencia popular. De lo que no tenemos dudas es que atravesamos una crisis definitiva del radicalismo y del peronismo.