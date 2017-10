La receta del Dr. Mussi: deponer actitudes rupturistas

El ex intendente de Berazategui cree que no fueron suficientes los esfuerzos por lograr la unidad del peronismo. Asegura que su postulación no es testimonial y que la situación en el municipio evidencia falta de trabajo y cierre de fábricas.

La actualidad del peronismo es un tema que preocupa a Juan José Mussi, el histórico dirigente que acaba su mandato como diputado provincial y que es siempre una voz escuchada dentro del Movimiento.El ex intendente de Berazategui, que vuelve a su pago chico como candidato a concejal por Unidad Ciudadana, aseguró que la unidad del peronismo requiere "deponer actitudes rupturistas".En ese sentido, el ex ministro de Salud bonaerense amplió su concepto, evaluó que “no se han cumplido los mandamientos para unir el peronismo. Que Florencio Randazzo haya ido con otro lista implica que no llegó a todos. Para que el peronismo se una hay que deponer actitudes rupturistas. Había varios bloques en la cámara Diputados y la verdad no sabíamos ni qué era lo que nos separaba”.En declaraciones radiales, Mussi aseguró que se presenta a elecciones y que asumirá como concejal el 10 de diciembre ya que su postulación "no es testimonial ni tiene nada que ver con ninguna otra candidatura."El momento justifica volver al municipio porque siempre estuve en Berazategui, no me mudé nunca, volver para la política local, probablemente presida el Concejo Deliberante, hay que dar una mano en un momento difícil por el que atraviesan los municipios, ir a los barrios y resolver problemáticas”, añadió el histórico dirigente del peronismo provincial.Acerca de la realidad de Berazategui, Mussi evaluó que la situación social en el distrito es difícil y "se nota fundamentalmente los pedidos de trabajo. Nos dejan muchos currículums como hace tiempo no se veía. Hay cierre de comercios y de fábricas como Alpargatas. También una textil de más de cien obreros y pymes. No aguantaron la paliza económica”.