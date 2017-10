ACUERDOS

En marcha la definición de la etapa "post-Pata" en la UOCRA

Funcionarios provinciales y locales, empresarios y dirigentes de la UOCRA La Plata lograron puntos de acuerdo para "normalizar" el sector. No bajarán sueldos y se terminan los aprietes y el catering digitado. Mientras tanto, Medina recibió otra preventiva por asociación ilícita.

La sucesión de Juan Pablo Medina, el poderoso ex titular de la UOCRA platense, no sólo ocupa -y preocupa- a la dirigencia gremial, sino también a sectores políticos y empresariales de la provincia de Buenos Aires.Así quedó demostrado con el encuentro que mantuvieron funcionarios de Provincia y de la ciudad de La Plata con importantes empresarios de la construcción y líderes del gremio de la construcción, con el objetivo de definir la etapa "Post-Pata" del sector.En la reunión, realizada en el Ministerio de Trabajo bonaerense, estuvieron el titular de esa cartera, Marcelo Villegas; el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, el intendente de La Plata, Julio Garro y el senador Juan Pablo Allan, además del interventor del gremio, Carlos Vergara.De parte de los empresarios asistieron el presidente de la Asociación Comerciantes e Industrias de Materiales y Construcción, Alejandro Guanzetti -señalado como clave en la caída del "Pata" Medina-; el representante de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Ricardo Alconada; el vicepresidente de la Asociación PYMES de la Construcción, Fernando Magno; Hugo Timossi, en representación de la Unión Industrial del Gran La Plata; el apoderado de YPF S.A, Domingo Rocchio y el titular del Colegio de Arquitectos, Guillermo Moretto, entre otros.Entre los puntos que acordaron está la no reducción de salarios para los trabajadores de la construcción de la región, que superarían en un 25 a 30% el promedio de otras zonas, además de acabar con la "cuota camping", consistente en un pago quincenal de 8.500 pesos que la UOCRA exigía a los empresarios, bajo amenaza de frenarles las obras, destinada a mantener el campingo del gremio ubicado en Punta Lara.Otra de las cuestiones que se abordaron son el fin de la "bolsa de trabajo" (contratar trabajadores por fuera del convenio con la UOCRA) y liberar la contratación del catering, hasta ahora en manos de empresas vinculadas al "clan Medina".Por otra parte, el ex secretario general de la UOCRA La Plata recibió su segunda prisión preventiva, ahora por "asociación ilícita", en una resolución tomada por el juez federal de La Plata Jorge Moya Panisello.Medina había sido notificado el lunes de la prisión preventiva por el delito de "coacción agravada", luego de amenazar con "prender fuego la Provincia" si la Justicia se atrevía a detenerlo, por lo que continuará en la cárcel de Ezeiza.