ENTREVISTA

Eduardo "Bali" Bucca: "Me encantaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires"

Mano a mano con La Tecla, el intendente de Bolivar y candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista Cumplir, no dejó tema sin tocar. El pasado cercano en el kirchnerismo, palos para Massa por su alianza con Stolbizer, el futuro del peronismo y el sueño de ser Gobernador.

En el medio de la campaña electoral, Eduardo “Bali” Bucca, intendente de Bolivar y candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista Cumplir, realizó un alto para conversar con La Tecla y dejar algunas apreciaciones más que interesantes. Adelantó que sueña con ser Gobernador de la provincia, le pegó a Sergio Massa y aseguró que el de Cambiemos es un gobierno insensible y sordo.- ¿Cómo viene el tramo final la campaña que, para vos, es la primera a diputado para vos?- Fue una experiencia enorme, con mucha intensidad, con mucha pasión como encara cada uno los desafíos y con mucha convicción. Si hay algo que caracteriza al Frente Justicialista Cumplir es tener la mirada puesta en el mediano y en el largo plazo, y eso nos libera y nos da la tranquilidad de poder construir priorizando la escucha al habla. La verdad que muy feliz, porque a pesar de ser una situación de coyuntura muy difícil tenemos muy claro cual es el objetivo que es reconstruir una oposición que tiene que ser la expresión de las mayorías en la Nación y en la Provincia, la lógica indica que eso lleva tiempo, no se puede hacer de un día para el otro después de una derrota como la que se tuvo en el 2015. Muy bien, recorriendo toda la Provincia, conociéndola, tratando de ir pensando acciones concretas que uno pueda llevar desde el Congreso.- Decías recién que es una coyuntura complicada, la polarización está instalada en la sociedad. ¿Cuál es la proyección del espacio?- Nosotros confiamos en que muchos bonaerenses van a votar en contra de la grieta. Esa grieta, donde hay una pelea entre perros y gatos, blanco y negro, y no resuelve los problemas de los bonaerenses para nada, los profundiza, los agrava. Es una grieta que le genera una tela que no permite ver el futuro a la sociedad. Nosotros apuntamos a eso, es una elección legislativa, que le den la oportunidad de darle diversidad al Congreso, no se termina nada en octubre. Por eso hacemos hincapié en esto, somos una opción para que se visibilice los problemas que hay en el presente, que no se oculte como lo oculta el gobierno hablando del pasado y que pueda haber un futuro mejor. Eso representa el Frente Justicialista Cumplir, la nueva Argentina, la nueva Provincia. Está claro que hay una polarización, me tiene harto la polarización, porque es una discusión armada que hace que pase el tiempo, se dilaten los problemas y los termina agravando. Ojala la sociedad nos de la oportunidad votandonos para llegar al Congreso.-Estuviste en el FPV, y ahora seguiste el camino del Frente Justicialista, ¿al kirchnerismo le faltó hacerse autocríticas?- Seguro. Primero aceptar que se perdió una elección, en el momento que uno pierde una elección pierde mayoría. Hay mayoría de vecinos que eligen otra opción y eso hay que aceptarlo, eso habla bien de las personas. Después, no buscar culpables, hay que identificar cuales fueron los errores, hay temas que no se resolvieron como el hidraulico. Pasaron muchos años, no solamente no se terminaron obras, sino que no se formularon nuevos proyectos, tampoco lo está haciendo en la actualidad la Gobernadora. Otro tema es la pobreza, hoy que me tocó recorrer el Conurbano, la verdad que duele ver familias que viven realmente muy mal, en una situación de vulnerabilidad muy grande, donde no hay cloacas, hay viviendas que tienen un deficit de calidad cualitativo muy importante, tampoco se resolvió el tema del desempleo. Se lograron muchas conquistas, hubo muchos avances en materia de justicia social, de redistribución de la riqueza, pero también hubo muchos temas que fueron planteados en los últimos años de gobiernos vinculados a las Pymes que nos pedían a gritos resolver cuestiones que tenían que ver con la carga impositiva y en ese caso era para producir más, para darle más volumen al capital de inversión de cada uno de estos sectores y no fueron resueltos. Hoy no se está tomando empleo, por el contrario, pero en esa epoca teníamos la posibilidad de promover el empleo y no fue atendida. Después hubo errores políticos, la selección del candidato, de los candidatos, está claro que no había una correlación de representatividad con las mayorías, la obturación y no permitir las PASO en el orden nacional, una sumatoria de errores que posterior al resultado no existieron autocríticas.- ¿Cómo ves a Cambiemos en la continuidad del Gobierno?- A la política le falta sinceridad, está cuestión de ponerse de un lado o del otro hace que muchas veces los dirigentes digan cualquier cosa. A mi me preocupa del Gobierno el nivel de insensibilidad que tiene, de no reconocer. En ese sentido le veo un parecido a lo que ellos critican del pasado, no reconocen que hay errores, hay sectores que la están pasando muy mal. Ni hablar de los índices más bajos, cada vez hay más pobres, crece el índice de indigencia, y la clase media la está pasando muy mal. Hoy encontrar a una familia de jóvenes laburantes, donde tienen ingresos tanto el hombre y la mujer, que puedan alcanzar los 20 o 25 mil pesos, si tienen que alquilar un departamento en La Plata, la verdad que se les complica llega a fin de mes, ni hablar si tienen hijos, o si es una familia del interior que tiene que tener a su hijo estudiando. Hay una situación muy compleja, es difícil encontrar a un comercio que te diga que está vendiendo más. La caída del consumo es una realidad que uno la palpa al hablar, uno cuando lo menciona no lo hace con un aspecto destructivo, lo hace como oposición para que el gobierno tome dimensión de que es lo que sucede. Uno a veces ve un gobierno que es insensible y sordo, y no quiere escuchar para corregir estas cuestiones. También es cierto que tiene el tiempo, y esa cuota de esperanza que tiene el vecino de que las cosas van a ir mejor, porque esta polarización hace que vean que la otra opción es el pasado, entonces le termina dando un crédito que a veces es riesgoso porque puede hacer sentir al gobierno que las cosas están yendo bien y no es así. Por eso, la opción del Frente Justicialista Cumplir es el justo equilibrio para esta situación, que pueda ser una opción de oposición constructiva, que marque las cosas que están yendo mal, que ponga freno a aquellas cuestiones que pueden ir en contra de los intereses generales, como el nivel de endeudamiento. Nosotros queremos que la Argentina arranque.-Varios dirigentes abandonaron el espacio, ¿Qué impacto tuvo?- Fueron listas que perdieron en las internas. Uno está recorriendo la provincia y la verdad es que, también ha pasado del otro lado y no hemos hecho de eso una bandera de campaña. En mi distrito hay candidatos de Un País que hoy están acompañando nuestra lista y lo mismo con Unidad Ciudadana. Lo importante es que el Frente Justicialista Cumplir está más firme que nunca y nos damos la posibilidad de pararnos de puntas de pie y mirar hacía el futuro. Hablé con Juan Manuel Urtubey, con Sergio Uñac, con Pichetto en el Senado, este espacio de representación en la provincia de Buenos Aires, pasado el 22 de octubre, el objetivo y el desafío es como reconstruimos una oposición que sea amplia, que sea plural, que sepa captar a los sectores progresistas, independientes que hoy no se sienten representados por el Gobierno y que tampoco ven claramente una oposición y un liderazgo emergente que nos pueda convocar a todos. Ese es el gran desafío. En tanto y cuanto no nos ocupemos los dirigentes y estemos más presentes escuchando a la sociedad eso va a ser un proceso que se va a dar más rápido.-Mencionas a Uñac, a Urtubey, a Pichetto, ¿dónde se lo ubica a Massa?- Massa está adentro en tanto y en cuanto el quiera estar. Tiene una alianza con Stolbizer, aquí en La Plata tiene a una candidata a concejal que es del espacio del GEN, no tiene nada que ver con el peronismo, es una decisión de él.-Hablas pensando a futuro, ¿2019 Bucca gobernador?- La verdad que cometería un error si daría esa definición, sí te puedo decir que a mi me interesa, me encantaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero tengo tiempo, tengo 38 años, tengo tiempo para recorrer, quiero conocer la Provincia, interpretarla, conocer la historia de cada uno de los pueblos y poder tener un proyecto claro. Pero eso es parte de un proyecto colectivo en el cual quienes van a marcar el rumbo son los propios bonaerenses.- ¿Cómo te ves la noche del 22 de octubre?- Muy bien, con la tranquilidad de haber dado todo, de haber tomado la decisión correcta, con convicción, de haber hecho el honor a la palabra y a la coherencia, porque esto lo empezamos a construir muchos intendentes ni bien pasó la elección del 2015 y haberme mantenido en esa posición firme a pesar de todas las presiones y las dificultades, como persona me pone muy bien y me da tranquilidad para lo que viene.