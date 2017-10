GRAN ACTO

En el final de la campaña, Massa y los suyos se abrazaron fuerte a la CGT

En un multitudinario acto en el Estadio Obras Sanitarias, tal como estaba anunciado, el movimiento obrero sindicalizado en la CGT mostró su apoyo a los candidatos de 1PAÍS, por supuesto, con Massa a la cabeza.

Del evento participaron figuras del sindicalismo y la política y el cierre estuvo a cargo del tigrense, quien se refirió a la importancia de la generación de empleo y la seguridad, y apuntó a "aquellos que hoy hablan del costo laboral no entienden que el trabajo es dignidad, y que la mejor herramienta que tiene un país para luchar contra la pobreza es el trabajo, que la mejor herramienta que tiene un hombre para sentirse digno es el trabajo".El candidato a senador por 1País, Sergio Massa, participó del encuentro junto a organizaciones sindicales de la CGT, donde afirmó que en las elecciones del 22 de octubre se construye el Poder Legislativo: “Durante varios meses nos quisieron meter en la cabeza que se definía un presidente. No se define un presidente, se define un Congreso"."Un Congreso que tiene que decidir qué va a pasar en materia laboral en la Argentina, y venimos a asumir un compromiso ante ustedes: no vamos a permitir que haya una reforma laboral recortándole derechos a nuestros trabajadores. Aquellos que hoy hablan del costo laboral no entienden que el trabajo es dignidad, y que la mejor herramienta que tiene un país para luchar contra la pobreza es el trabajo, que la mejor herramienta que tiene un hombre para sentirse digno es el trabajo"."La defensa del trabajo como bandera, como convicción, como compromiso con ustedes, que no quede duda que está grabada a fuego con cada uno de nuestros candidatos en todo el país. Entendemos que en la Argentina hay una sola clase de hombres: los que trabajan”, completó el lìder renovador.También se refirió a la necesidad de convertir progresivamente planes sociales en planes de empleo y aclaró: “El Estado extendió su mano para socorrer a muchos que terminaban en el plan social para evitar la caída en la indigencia, pero no podemos transformar la emergencia en algo permanente. Tenemos que animarnos a la transformación de los planes sociales en planes de empleo porque queremos que esos compañeros vuelvan al mercado de trabajo y no queden de rehenes de punteros políticos”.Con respecto a la eliminación del Impuesto a las Ganancias, el candidato dijo que: “Tenemos el desafío de pensar cuál va a ser el sistema de impuestos. Allá por el 2013, cuando nadie se animaba a enfrentar ese presente de búsqueda de hegemonía y continuidad, y junto a un grupo de jóvenes dijimos ‘Hasta acá, a la Constitución no se la van a llevar puesta’, planteábamos además lo mismo que seguimos planteando a lo largo de 2016 y planteamos hoy: el salario no es ganancia, es remuneración, no se puede cobrar impuesto a las ganancias a los salarios. Creemos que ha llegado el tiempo de discutir en la Argentina quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en la Argentina, para que nuestros trabajadores, nuestros comerciantes, nuestras PyMES dejen de pagar cobrándole a los que tienen que pagar que son los grandes bancos, a las mineras”.Y continuó: “Creemos que es fundamental que juntos demos la batalla para hacer del sistema de impuestos algo más justo: que un trabajador pague impuestos cuando paga la boleta de luz o cuando compra un litro de aceite para cocinar en su casa, cuando las mineras se ahorran millones de pesos. No sólo debería avergonzarnos sino obligarnos a trabajar para cambiar esa realidad”.Respecto a las PyMEs manifestó que: “Tenemos la obligación de defender lo nuestro, nuestra industria nacional. 72 de cada 100 de ustedes trabaja en una PyME, y tenemos la obligación de trabajar para defenderlas. El Gobierno está todo el tiempo pensando en inversiones de afuera que nunca llegan, aprendamos a defender lo nuestro porque el esfuerzo, el sudor, la inteligencia de cada uno de ustedes se transforma en riqueza de la patria”.Por su parte, el secretario general de SOESGYPE, Carlos Acuña, aseguró que: "Tenemos un Gobierno nuevo que va a cumplir dos años, que lo eligió la gente, con el cual volvemos a tener el mismo planteo que tuvimos siempre. Hablan de reforma laboral y te ponen condiciones para los salarios. Recordemos la promesa de campaña de pobreza cero, que era mentira".Y añadió: "Decían que iban a eliminar el lmpuesto a las Ganancias, que iba a haber pleno empleo, que estaban con las PyMEs y la industria nacional. Por eso apoyamos a 1País, porque Massa es el único presidente de bloque que convocó al movimiento obrero para llevar las propuestas al Congreso de la Nación. Con Massa presentamos el proyecto de Ganancias y llevamos la ley para evitar despidos y la vetaron. Hoy y siempre el movimiento obrero tuvo un líder, y ese líder es la unidad".Participaron del evento Felipe Solá y Graciela Camaño, y se hicieron presentes el Sindicato de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos; el Sindicato de Camioneros; el Sindicato de Trabajadores de Carga y Descarga; el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento; el Sindicato de Guardavidas; el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar y el Sindicato de Maestranza.También el Sindicato de Trabajadores del Tabaco; el Sindicato de Trabajadores Viajantes; el Sindicato de Trabajadores Viales; el Sindicato de Barracas y Lanas; el Sindicato de Empleados del Fósforo; la Asociación Gremial de Vareadores; el Sindicato de Trabajadores Perfumistas; el Sindicato de Trabajadores de la Carne; el Sindicato de Educadores Técnicos; el Sindicato de Supervisores Telefónicos; el Sindicato de Comercio.Ademàs el Sindicato de Pintura; el Sindicato de Azafatas; la Federación de Químicos y Petroquímicos; la Asociación Obrera Textil; la Asociación de Organismos de Control; el Sindicato de Empleados de la Construcción; el Sindicato de Trabajadores Informáticos; entre otros.