QUILMES

A lo Vidal, Molina coloca a Aníbal como rival: ¿Casualidad o estrategia?

Nada mejor que en el medio del proceso proselitista poner enfrente, como rivales, a los dirigentes que la sociedad no quiere demasiado o vienen de una derrota. Por eso, el jefe comunal quilmeño, Martiniano Molina, le apuntó al ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, coterráneo suyo, aunque en este caso prefirió no nombrarlo.

Fue en el segundo encuentro con integrantes de la Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público y Organizaciones Sociales de San Francisco Solano, donde se conversó sobre las necesidades e inquietudes de los vecinos del lugar.



El tema de la seguridad fue uno de los más abordados, y el jefe comunal sostuvo al respecto que “hoy el gobierno no oculta las estadísticas, eso tiene que ver con decir la verdad. Ya vivimos varios años de gente que nos dijo que teníamos menos pobreza que Alemania o que la inseguridad era una sensación", dijo Molina, recordando aquellas palabras del hombre del grueso bigote.



"La inseguridad es el flagelo más duro que enfrentamos como vecinos, por eso en Quilmes abrimos el primer Centro Único de Monitoreo, y estamos tomando medidas para combatir este mal", agregó el mandatario Pro, que busca llevar a su lista a dar la vuelta el resultado de las PASO, las cuales consaraon victorioso al anibalista Matías Festucca.



El jefe comunal hizo hincapié en la “honestidad de la gestión”, y resaltó: “Abordamos las problemáticos de los vecinos desde un punto de vista integral. Por ejemplo en materia de Salud, donde hora también se está trabajando con el SAME, que está llegando a una emergencia en 7 u 8 minutos. Sabemos que falta mucho y que el desafío es enorme, pero estamos por el buen camino”, señaló.



Por otro lado, adelantó la llegada de la denominada “Ventanilla Única” donde los vecinos podrán realizar trámites de áreas de gestión del gobierno nacional como de Anses y Renaper. Asimismo, señaló que se ha pedido la instalación de una sede del Banco Nación

en San Francisco Solano.



La reunión tuvo lugar en el Club de Leones y estuvieron presentes los candidatos a concejales Guillermo Galetto, María Ángel Sotolano; el candidato a diputado provincial, Guillermo Sánchez Sterli; el director de Anses Solano, Germán Romero; el concejal Gastón Fragueiro; el subsecretario de Salud, Pablo Larumbe; y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Chomyszyn.



El intendente, además, hizo un repaso por las obras que se están realizando en la zona, como la instalación de cloacas que llegará a 30 mil casas. Además, señaló que “se va a resolver la problemática de la inundación” y aclaró que “hay que tener en cuenta que muchas veces esto se produce porque se tira basura en los arroyos. Por eso, hace poco se cerraron convenios con cooperativas para la limpieza”.



La campaña llega a su fin y en apenas dos semana se sabrá si las estrategias logran los resultados esperados. ¿Le servirá a Molina tener a Aníbal como rival, como sí le sirvió en 2015 a la hoy mandataria provincial? ¿Repetirá la jugada en días venideros? La incógnita está a pocos días de develarse. Fue en el segundo encuentro con integrantes de la Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público y Organizaciones Sociales de San Francisco Solano, donde se conversó sobre las necesidades e inquietudes de los vecinos del lugar.El tema de la seguridad fue uno de los más abordados, y el jefe comunal sostuvo al respecto que “hoy el gobierno no oculta las estadísticas, eso tiene que ver con decir la verdad. Ya vivimos varios años de gente que nos dijo que teníamos menos pobreza que Alemania o que la inseguridad era una sensación", dijo Molina, recordando aquellas palabras del hombre del grueso bigote."La inseguridad es el flagelo más duro que enfrentamos como vecinos, por eso en Quilmes abrimos el primer Centro Único de Monitoreo, y estamos tomando medidas para combatir este mal", agregó el mandatario Pro, que busca llevar a su lista a dar la vuelta el resultado de las PASO, las cuales consaraon victorioso al anibalista Matías Festucca.El jefe comunal hizo hincapié en la “honestidad de la gestión”, y resaltó: “Abordamos las problemáticos de los vecinos desde un punto de vista integral. Por ejemplo en materia de Salud, donde hora también se está trabajando con el SAME, que está llegando a una emergencia en 7 u 8 minutos. Sabemos que falta mucho y que el desafío es enorme, pero estamos por el buen camino”, señaló.Por otro lado, adelantó la llegada de la denominada “Ventanilla Única” donde los vecinos podrán realizar trámites de áreas de gestión del gobierno nacional como de Anses y Renaper. Asimismo, señaló que se ha pedido la instalación de una sede del Banco Naciónen San Francisco Solano.La reunión tuvo lugar en el Club de Leones y estuvieron presentes los candidatos a concejales Guillermo Galetto, María Ángel Sotolano; el candidato a diputado provincial, Guillermo Sánchez Sterli; el director de Anses Solano, Germán Romero; el concejal Gastón Fragueiro; el subsecretario de Salud, Pablo Larumbe; y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Chomyszyn.El intendente, además, hizo un repaso por las obras que se están realizando en la zona, como la instalación de cloacas que llegará a 30 mil casas. Además, señaló que “se va a resolver la problemática de la inundación” y aclaró que “hay que tener en cuenta que muchas veces esto se produce porque se tira basura en los arroyos. Por eso, hace poco se cerraron convenios con cooperativas para la limpieza”.La campaña llega a su fin y en apenas dos semana se sabrá si las estrategias logran los resultados esperados. ¿Le servirá a Molina tener a Aníbal como rival, como sí le sirvió en 2015 a la hoy mandataria provincial? ¿Repetirá la jugada en días venideros? La incógnita está a pocos días de develarse.