Vidal llevó la campaña al Coloquio de Idea y le apuntó a la "comodidad" empresaria

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal afirmó que “el 22 de octubre se define si queremos consolidar un camino de transformación profundo” y agregó “si no cambiábamos la provincia, no cambiaba Argentina”.

Así lo dijo durante su intervención en la inauguración del 53 Coloquio de Idea que se realiza en Mar del Plata.“Hay que escuchar el corazón de cada uno y ser capaces de escuchar a los demás, si podemos construir esos puentes tenemos el 50% del camino hecho”, sostuvo Vidal y pidió “consolidar y fortalecer el camino del cambio, el 22 de octubre se define algo mucho más profundo que la pelea contra la corrupción, enfrentar a las mafias o las obras que estamos haciendo y esperaron los bonaerenses durante años, se define si queremos consolidar un camino de transformación profundo, pensando en los que todavía pelean por su supervivencia”.“Siempre digo algo políticamente incorrecto, los dirigentes en general no venimos de un repollo, somos parte de esta sociedad, cuándo decimos que esto se resuelve entre todos, no es un slogan de campaña, es entre todos”, dijo Vidal.Y sostuvo luego que “los dirigentes tenemos más responsabilidad, pero esto no cambia sino cambia la sociedad, hoy hay 12 millones de argentinos que no pueden arriesgar porque arriesgan su supervivencia todos los días, en una vida en la que la pobreza se transmite como una herencia de generación a generación, son otros los que deben arriesgarse”.“Si cuándo enfrentamos a las mafias enquistadas en la policía o en el servicio penitenciario hubiésemos esperado las condiciones perfectas, no lo hubiésemos hecho, dimos muchos pasos en estos dos años. Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad, no hay cambio si no nos ponemos incómodos, nos tenemos que incomodar, y eso supone salir de nuestra esfera individual, es dejar de pensar en cuánto me va a redituar en mi gobierno, en mi empresa o en mi rentabilidad lo que haga y empezar a pensar en lo que reditúa en la Argentina, tenemos la oportunidad única de ser la generación del cambio en la Argentina”.“Hay algo de nosotros a lo que vamos a tener que renunciar para que todos ganemos, sobre todos esos doce millones”, dijo Vidal y agregó “a eso apunta nuestra tarea de todos los días pero todavía falta, necesitamos que se animen como se están animando millones de argentinos a salir de esa zona de comodidad”.Vidal sostuvo que “decidimos ser audaces” y dijo que “las decisiones que más nos han costado son las que afectan a la gente, las que menos nos costaron son las que tuvimos que tomar para enfrentar a las mafias, cuándo tenés que enfrentarte tenes dos caminos: enfrentarlos o ser parte, entonces solo queda un camino”. “Hemos decidido que hay que decir la verdad y decir la verdad libera”, acotó Vidal y agregó “da mucha tranquilidad interna irse a dormir sabiendo que hizo lo que hay que hacer”.“Cuesta mucho más decidir por donde empezar cuando una tiene una provincia quebrada y sin recursos, con qué rutas empezar, con qué hospitales empezar, por eso tomamos una decisión: arreglar todas las guardias y poner en marcha el SAME, que ya está en 35 municipios, ese es nuestro compromiso”, contó la gobernadora cuándo le preguntaron qué es lo más difícil en la gestión.“Elegir es lo difícil porque cuándo uno elige, lo hace ante necesidades urgentes, la pobreza, la indigencia y la seguridad es urgente y ninguna de esas problemáticas tienen una respuesta de corto plazo, eso pesa”, completó.La gobernadora mantuvo un diálogo abierto con la directora de IDEA, Rosario Altgelt.“Es probable que muchas de las transformaciones que empezamos no la veamos, pero vale la pena empezar, tenemos el orgullo de sentirnos parte de ser los que empezamos a cambiar”, dijo la mandataria provincial y agregó “hace un tiempo que entendí que si la provincia no cambiaba, no cambia la Argentina”.Por otra parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires comentó que “cuándo empecé a recorrer cada lugar, porque recorrí todos los municipios más de una vez, empecé a ver los problemas reales y todo lo que se había dejado debajo de la alfombra: las mafias, la corrupción y las obras que esperaban más de cuarenta años y cuándo vi que hacía muchos años que la provincia se inundaba y nadie hacía las obras que hoy estamos haciendo, vi mucha soledad porque a los bonaerenses los habían dejado solos”.“Si los bonaerenses la pelearon durante décadas, como me voy a dar por vencida yo, ahí está la fuerza que recibo en cada visita que hago y en cada encuentro que tengo”, dijo VidalLa gobernadora estuvo acompañada por su Jefe de Gabinete, Federico Salvai, por el Secretario General de la Gobernacion, Fabian Perechodnik y por los ministros, Hernán Lacunza (de Economía) y Gustavo Ferrari (de Justicia), por el Secretario de Comunicación, Federico Suárez y por el Secretario de Medios, Mariano Mohadeb.Mañana a las 13, Vidal y los candidatos de Cambiemos, Esteban Bullrich y Gladys González (a senadores Nacionales); Graciela Ocaña, Hector Toty Flores y Guillermo Montenegro (a diputados Nacionales) participarán de un acto en el Club River Plate de Mar del Plata, ubicado en la Calle Juan B Justo 5775.