Acorralada por las encuestas, Stolbizer se peroniza para gambetear el discurso derrotista en 1País

La compañera de formula de Sergio Massa dentro del frente 1País no descartó hoy una alianza con el peronismo no kirchnerista "que levanta las banderas de la justicia social". De esta manera, el massismo busca evitar ahondar en explicaciones sobre el fracaso de la despolarización para centrar su atención en la construcción política hacia el 2019.

Tal como adelantó La Tecla tiempo atrás, Sergio Massa ya no cree en milagros y comenzó a desanudar el discurso de la construcción hacia el 2019 para tapar explicaciones que una vez más lo ubican como el gran perdedor de estas elecciones.Con las encuestas ubicándolo tercero cómodo, hoy Stolbizer abrió el paraguas y emitió por primera vez un mensaje claro para el peronismo "no kirchnerista" a quien lo ubicó rubricando un posible acuerdo de construcción política."Me enorgullece que podamos hacer una unidad con el peronismo", señaló la diputada nacional en una recorrida de campaña.La candidata a senadora por 1País y compañera de fórmula de Sergio Massa, expresó su beneplácito por una posible alianza con el peronismo y envalentonó así, un futuro acuerdo entre Massa y un sector del peronismo que no logra repuntar."Yo provengo de una historia radical; desde muy joven abrazo la militancia siguiendo la causa de los pobres de Yrigoyen, y por eso a mí me enorgullece también que podamos hacer una unidad con el peronismo que levanta las banderas de la justicia social", indicó Stolbizer.Y agregó. "Eso es lo que somos, lo que queremos representar, y los que están hoy en el Gobierno acompañando un proyecto de derecha traicionaron al radicalismo, se llenaron los bolsillos", cuestionó."Nosotros pretendemos representar a los trabajadores que cada mañana se levantan, mandan los chicos a la escuela, se toman el transporte público para llegar con mucho esfuerzo a laburar", iapuntó Stolbizer que también le dejó un palito a Cambiemos: "Para representar a los ricos y a los poderosos están los que gobiernan".