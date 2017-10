LEGISLATIVA 2017

Chicanas electorales: el chiste de Unidad Ciudadana sobre Randazzo

El intendente de Moreno, Walter Festa, utilizó las redes sociales para responder una acusación del líder del Frente Cumplir. Tras la clasificación de Argentina, bromeó: “Sale quinto, no va al repechaje”.

Las elecciones legislativas están cada vez más cerca y los principales candidatos de los espacios utilizan todas las herramientas que tienen a mano para hacerse ver y marcar la cancha. En este contexto, las operaciones de prensa están a la orden del día, y Clarín, principal vocero antik, lleva la delantera.Según publicó el multimedio, el ex titular de Transporte y líder del Frente Cumplir, Florencio Randazzo, “armó, junto a sus hombres de confianza, un operativo para que haya 200 boletas en cada urna y evitar así, desde el hurto organizado hasta el robo ‘hormiga’, que significa que cada votante de UC le saque sus boletas”.“En el equipo electoral de Randazzo señalan a los intendentes de Moreno, Walter Festa, y al de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como los encargados de llevar a cabo ese operativo, por una supuesta orden directa de Cristina Kirchner. Por el contrario, en el equipo del ex ministro de Interior y Transporte, descreen de la denuncia de fraude que hoy agita la ex Presidenta”, agregaron.Por su parte, Festa salió a retrucar la nota en las redes sociales. A través de Twitter, compartió la nota, acompañada de un chiste futboleto: “El último mandado de Randazzo: desacreditar a Cristina Fernández. #SaleQuinto #NoVaAlRepechaje”.