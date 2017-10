CAMPAÑA 2017

Cambiemos y una recorrida feroz por el Conurbano para disputarle el voto a Unidad Ciudadana

En Morón, Merlo, José C. Paz, San Isidro, Florencio Varela, Pilar y Hurlingham, los candidatos de Cambiemos salieron a plantear las elecciones generales entre dos modelos. "Todos los que integramos Cambiemos estamos con los dos pies en la Provincia para trabajar por los bonaerenses y no para usarla como ocurrió durante tanto tiempo", apuntó Graciela Ocaña.

CFK concentra sus fuerzas en el Conurbano bonaerense y Cambiemos sale a equilibrar la balanza con una recorrida feroz por 7 distritos: Morón, Merlo, José C. Paz, San Isidro, Florencio Varela, Pilar y Hurlingham.La primera candidata a diputada nacional por Cambiemos, Graciela Ocaña, fue la más activa de todos los actores. Con un ojo puesto en las encuestas y repitiendo el speech de que la única verdad es que el oficialismo está por debajo de Unidad Ciudadana en 20.000 votos, Cambiemos apela a a la dicotomía futuro-pasado para captar el voto que anda suelto.En ese sentido, Ocaña puntualizó que "todos los que integramos Cambiemos estamos con los dos pies en la Provincia para trabajar por los bonaerenses y no para usarla como ocurrió durante tanto tiempo".Ocaña se expresó de está manera durante un encuentro con adultos mayores en el Centro de Jubilados "Tacuarí", en Merlo, y luego participó de una fiesta por el Día del Jubilado en Morón, junto al intendente Ramiro Tagliaferro; el titular de PAMI, Sergio Cassinotti, la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz, y más de medio millar de personas.Asimismo, dijo que "hay que reducir los costos de la política en materia del financiamiento electoral, el tamaño de las legislaturas y la cantidad de asesores" y agregó que "la sociedad que ha votado el cambio en 2015 está reclamando estas cuestiones así como la plata que fue saqueada en Argentina".En tanto, el candidato a senador nacional Esteban Bullrich hizo una caminata por el centro comercial de Hurlingham y compartió una mateada con un vecino de esa localidad, mientras que Gladys González visitó el comedor Juan Pablo II y conversó con vecinos de José C. Paz; luego estuvo en "El Nido" de San Isidro, donde se trabaja en el desarrollo infantil y la estimulación temprana.Por su parte, Toty Flores hizo una recorrida por el Barrio Luchetti de Pilar y Guillermo Montenegro protagonizó un timbreo por Florencio Varela.