POLÈMICA

"Macri va a hacer lo imposible para romper el acto de Cristina en Racing", aseguró Luis D'Elía

El dirigente denunció en Twitter que el Presidente no podría mandar a las barras bravas para generar violencia en el cierre de campaña de Unidad Ciudadana. Su fuente: un artículo de La Nación.

Macri va hacer lo imposible para que no se haga el acto de Racing con @CFKArgentina sino lo logra va a mandar a las barras bravas a romperlo — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 11 de octubre de 2017

El siempre polémico Luis D´Elía volvió a encender las redes sociales, al denunciar que el Presidente está dispuesto a romper el acto de cierre de campaña de Unidad Ciudadana.Lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que asegura que Mauricio Macri "va a hacer lo imposible para que no se haga el acto de Racing con Cristina; si no lo logra va a mandar a las barras bravas a romperlo".Para reafirmar su vaticinio, el dirigente pidió en otro tuit que "lean a Mariano Obario en el diario La Nación de hoy".Se refería a un artículo del periodista, aparecido en la edición de este míercoles 11 de octubre, en el que se asegura que el acto de cierre de campaña de Cristina Kirchner, el lunes próximo en el estadio de Racing Club, generó "sorpresa e indignación" en el gobierno de Mauricio Macri.La información añade que "en la Casa Rosada informaron que el presidente del club, Víctor Blanco, se lo cedería gratis a la candidata a senadora por Unidad Ciudadana. Pero en Racing aclararon que lo alquilará el municipio de Avellaneda, que conduce Jorge Ferraresi, aunque no informaron el monto".El artículo señala que allegados a Macri aseguraron que "por ahora no se hará una denuncia formal, pero queremos que la gente sepa" la supuesta relación privilegiada entre Racing y el kirchnerismo", recordando que el artículo 3 del estatuto del club excluye expresamente de los fines del club las "actividades políticas o religiosas de cualquier naturaleza".