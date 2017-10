CAMPAñA 2017

Oficialismo y oposición se tiran con las mafias por la cabeza

Luego de que la gobernadora Vidal vinculase a la senadora Macha con el narcotráfico, el kirchnerismo le pega duro. Ahora fue el turno de los jefes comunales de La Matanza y Esteban Echeverría.

Junto con la ejecución de obras por parte del Estado, el de las mafias es uno de los caballitos de batalla en los que se montó Cambiemos para hacer campaña en la provincia de Buenos Aires.La propia gobernadora, María Eugenia Vidal, hizo referencia en reiteradas ocasiones al combate que su gobierno lleva adelante contra las mafias, como la policial o la de las drogas.Incluso, la mandataria desató una ola de críticas por vincular a la senadora de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, con el tráfico de estupefacientes.El turno ahora fue de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien señaló que "realizó declaraciones el Director de Asuntos Internos de la Provincia para decir que habría comisarías de La Matanza que recaudarían más de 500 mil pesos.Le pregunto a Vidal, si ella combate las mafias, ¿por qué no meten presos a su propio cuerpo? Porque la policía bonaerense y local son responsabilidad de ella”.“Nosotros hacemos esfuerzos, pero la inseguridad sigue creciendo, hay estadísticas que dicen que la inseguridad creció un 30%. No quiero que me vengan a preguntar lo que pasa, quiero que les pidan explicaciones a la gobernadora”, agregó.Otro que se sumó al coro de críticas fue su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien aseguró: “Seamos concretos, si la gobernadora quiere combatir a las mafias, que termine con la “mafia del juego”, los bingos y casinos que nos están arruinando, prohibir hacia adelante la instalación de estas casas de juego que hasta ahora no lo están haciendo”."Si quieren hablar de mafias, yo puedo hablar porque siempre di una fuerte pelea contra las mafias. Con el tema de la basura tuve presiones muy fuertes, me incendiaron camiones municipales, me volcaban basura en la Municipalidad, me amenazaban, pero no di brazo a torcer”, añadió el jefe comunal.