ELECCIONES 2017

CFK le apuntó a Vidal: "El resultado no es bueno en la Provincia"

La candidada a senadora nacional por Unidad Ciudadana brindó una charla descontracturada con una FM porteña.

En una charla descontracturada, la ex presidenta de la Nación brindó una entrevista a una FM porteña en la que aseguró que pone las manos en el fuego sólo su familia, en el contexto de los presuntos casos de corrupción que envuelven a funcionarios de su gobierno.En el mismo sentido, cuestionó el aumento de la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, así como las obras paralizadas de distintos hospitales en la Provincia, de acuerdo a una denuncia realizada por dirigentes kirchneristas la semana pasada en La Plata.En una entrevista con Radio con Vos, le consultaron por María Eugenia Vidal y señaló que la evalúa por su personalidad o género, sino por los resultados. "El resultado no es bueno en la Provincia", destacó. Al tiempo que recordó que sufrió discriminación. "Me han agredido mucho y que creo que fue por una cuestión de género"."No me interesa cómo es ella, lo físico, esas son cosas machistas, misóginas. Si yo critico algo es el resultado de sus políticas. Los índices de la provincia están todos para atrás, hay que caminar por el conburbano, por los barrios, la gente está sin laburo", sostuvo la ex mandataria.Fernández de Kirchner expresó que el Gobierno "aumentó el déficit" porque se presentó como candidata en la provincia, al aludir a mayor gasto público por la campaña, y aventuró que "le va costar a otra mujer llegar" a la Casa Rosada, tras recordar que "no querían" que ella fuera Presidenta.La candidata a senadora nacional procuró desechar el lema de la “pesada herencia” que el macrismo le atribuyó a su gestión. “Ellos recibieron el país mejor que nosotros”, apuntó. Y destacó que hubo “intentos destituyentes claros” contra su gestión."Las manos en el fuego no las pongo ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos, por nadie más", apuntó. No obstante, advirtió que "hay hoy una utilización politica de todo esto" y se preguntó si en el Gobierno "hay una preocupación real por luchar contra la corrupción"También recordó a Néstor Kirchner en distintos pasajes de la charla. "Néstor decía que las mujeres eran mejor que los hombres a la hora de trabaja", afirmó en uno de los pasajes. También recordó una frase que le solía dirigir. "De lo único que no me aburrí en la vida fue de vos. Eso me decía Néstor y el tipo así me hacía el bocho".