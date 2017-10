ABAJO LAS TASAS

Tasas 2018: la Provincia, los municipios y el polémico pacto fiscal

La administración Vidal pretende reducir la presión impositiva, y el objetivo es que las comunas también sean parte. ¿Qué dicen los intendentes respecto de bajar las tasas? La mayoría se niega. Los disímiles porqués de oficialistas y opositores.

Si bien no fue anunciado oficialmente, la Provincia tiene previsto proponer una especie de pacto fiscal que, entre otras cosas, llevará a los municipios, al menos a algunos de ellos, a reducir las tasas locales, en principio la de Seguridad e Higiene y de Red Vial; según lo dado a conocer por parte del ministro de Economía, Hernán Lacunza.Ante la baja de Ingresos Brutos y algún otro impuesto que propondrá la Provincia en la próxima Ley Fiscal e Impositiva, el objetivo es que los jefes comunales se sumen a la iniciativa de ir para atrás con la presión fiscal y, de esta manera, si se quiere, “trabajar en conjunto”. La Tecla consultó a los 135 municipios respecto de la iniciativa, y las respuestasfueron de lo más variadas.Eso sí, la variación radica en por qué no estarían en condiciones de bajar las tasas, aunque, por supuesto, hay excepciones. “Tenemos las tasas más bajas de la región”, dijeron, al menos, unos veinte alcaldes, y otros sostuvieron que están muy abajo en el nivel de cobrabilidad, por lo que una eventual disminución en los valores sería sinónimo de desfinanciamiento.“No, pero estamos dispuestos a estudiarlo” y “Sí, pero si la Provincia nos compensa por otro lado” son las respuestas, si se quiere, más amistosas cuando se pregunta por el pacto. En tanto, por el lado kirchnerista, las contestaciones son un tanto más picantes. “Lacunza nunca cumple” y “¿No nos dan para la nafta de los patrulleros y quieren que bajemos las tasas?”, dos de ellas.Tal como señalan desde Economía, aún no hay precisiones sobre la medida, pero si el propio ministro lo anunció, por algo es.A partir de ahora, aunque los trazos sean todavía muy gruesos, Lacunza y los suyos tendrán al menos la posición de los 135 municipios de la Provincia, que, dicho sea de paso, no han recibido comunicación oficial ni extraoficial al respecto.

