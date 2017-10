BUZONES VIDA

Presunto mensaje mafioso en Campana hizo sonar todas las alarmas

Desconocidos dejaron un envoltorio con marihuana sobre el auto de la esposa del intendente, Sebastián Abella. Los autores no pudieron ser identificados. Sospechan que tiene que ver con las denuncias del jefe comunal por venta minorista de droga.

Un extraño suceso envolvió en las últimas horas a la concejal Marina Casaretto, esposa del intendente de Campana, Sebastián Abella, que está siendo investigado por las autoridades, sospechándose de que se trata de un mensaje mafioso.El hecho ocurrió cuando la edil fue a subir a su auto, estacionado en la calle San Martín entre Güemes y De Dominicis, luego de hacer algunas diligencias junto a su pequeña hija.Al subir al coche vio un envoltorio que le habían dejado sobre el capot, percibiendo inmediatamente un fuerte olor, similiar al que desprende la marihuana, por lo que se dirigió a la comisaría local para radicar la denuncia.Luego de constatar que se trataba de picadura de sa hierba, la policía de Campana aseguró que no fue posible detectar a quienes pudieron haber colocado el envoltorio, ya que no fueron registrados por las cámaras de seguridad.“No descartamos que haya sido un mensaje mafioso. El intendente tiene un fuerte compromiso en la lucha contra el narcotráfico”, dijeron desde la Secretaria de Seguridad, añadiendo que "podría ser un mensaje mafioso, no nos olvidemos que el intendente lleva presentadas decenas de denuncias por venta minorista droga, que recibimos a través de los Buzones Vida”.