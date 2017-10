SALTOS ELECTORALES

Después de las idas y vueltas, Julián Domínguez se alejó de Randazzo y confirmó su respaldo a Cristina

En una charla en Chacabuco, el extitular de la Cámara de Diputados de la Nación acabó con las especulaciones y finalmente llamó a votar por Jorge Taiana como segundo candidato a senador nacional. Se dio lo que se esperaba, y Florencio Randazzo pierde a un hombre clave en el armado.

Que si, que no. Muchas especulaciones se formaron alrededor de Julián Domínguez y su continuidad en las filas del Frente Justicialista Cumplir. Es que, claro está, muchos de los hombres que responden a su figura fueron los primeros en dar un paso al costado y optar por acompañar la candidatura de Jorge Taiana como segundo senador peronista por la Provincia.En ese sentido, una serie de sugestivos twetts le habían puesto más pimienta a la situación ya que, sin mencionar a Unidad Ciudadana, el hombre de Chacabuco pedía la unidad en las elecciones.Con dicho panorama, en las últimas horas se formalizó el acompañamiento de Julián Domínguez al sector que conduce Cristina Fernández. “La gente ha elegido a Cristina”, sentenció en un charla en su Chacabuco natal y ante la militancia del Frente Justicialista Cumplir del distrito de la Cuarta sección.“Los peronistas que siempre estamos en esta misma casa nunca nos equivocamos a la hora de entender cada momento histórico, por eso hoy tampoco podemos dudar: cada uno de nosotros debemos redoblar el esfuerzo rumbo al 22 de Octubre y tenemos que acompañar a Cristina Kirchner, tenemos que encontrar la manera de que los peronistas entiendan que lo mejor para Chacabuco es el corte de boleta con nuestro candidato junto a la ex presidenta”, fueron las palabras de Domínguez en la Casa Peronista de Chacabuco, según consignó Página/12.En esa sintonía, optó por la polarización y remarcó que lo que está en juego es el tercer senador por la provincia de Buenos Aires y sentenció que "ese senador tiene que ser Jorge Taiana". "Para eso hay que votar a Cristina", explicó.Inclusive, los trascendidos sostienen que quien fuera el primer ministro de agricultura convocó a la militancia chacabuquera a acompañar a Unidad Ciudadana en el acto del lunes próximo en Racing Club.Cabe destacar que hace poco más de un mes, La Tecla.info daba cuenta de las negociaciones entre el kirchnerismo y el dominguismo para sumar su respaldo en detrimento de Florencio Randazzo.En aquel entonces, según pudo saber La Tecla.info, las charlas para sumar adherentes al la lista opositora apuntaron a incorporar a Julián Domínguez. Inclusive, una alta fuente del sector que lidera Cristina había confiado a este medio: “lo necesitamos, tiene llegada a las sociedad rurales, al campo y necesitamos llevar nuestra propuestas impositivas para cada sector”.En ese marco, desde Unidad Ciudadana consideraron que al exministro de Agricultura le falta “un empujoncito” para terminar de decidirse. “Todo indica que si, pero hay que esperar”, señalan y remarcan los saltos de Darío Golía y el diputado Mauricio Barrientos como ejemplos de las señales del dominguismo.Entre los rumores, luego de que las negociaciones comenzaran con dirigentes locales, se especuló que sea nada más y nada menos que el Papa Francisco quien de el empujoncito final. Es que, la relación entre Bergoglio y Domínguez es más que estrecha y esa era una apuesta del kirchenrismo para que finalmente el exprecandidato a gobernador decida dar el paso al ala de Cristina y abandonar a Florencio Randazzo.Entre los últimos gestos cercanos, uno de los dirigentes del entorno de Julián Domínguez, y referente del Movimiento San Martín en la Tercera sección electoral, dio el salto el último fin de semana y aseguró tener el respaldo del exdiputado.Fue Leonel Galosi, quien fuera precandidato a concejal en la interna del FJ en Berisso, que anunció su apoyo a la papeleta completa de Unidad Ciudadana. Así lo informó el propio Galosi a La Región Capital (FM 96.3 ciudades, viernes 20 a 22hs), donde detalló que el propio Julián Domínguez brindó el visto bueno para que formalicen el apoyo a la nómina que se impuso en las PASO.“Fueron muchos días de discusiones, discutimos el posicionamiento, se discutió política y nos encontramos con la responsabilidad de tomar posición”, explicó Galosi. En ese sentido, subrayó que la sociedad eligió a Unidad Ciudadana como la fuerza opositora en la Provincia y desde el sector “decidimos volcar el apoyo a Unidad Ciudadana”.El anuncio formal se realizó en una charla con la actual diputada nacional del bloque del Frente para la Victoria y candidata a senadora suplente de UC, Juliana di Tullio.A pesar del apoyo, Galosi señaló que mantiene diferencias en algunos puntos centrales con el kirchnerismo pero no es el momento de “quebrar, sino de enfrentar el ajuste en unidad. Las críticas las dejamos para después de octubre”.Asimismo, al ser consultado por la postura de Julián Domínguez respecto al anuncio del respaldo a Cristina Fernández y Jorge Taiana, el líder del Movimiento San Martín en el kilómetro cero del peronismo adelantó que Domínguez dio el visto bueno. “Julián nos acompañó, nos dijo que tenemos que hacer lo que va a ser bueno para la ciudad y los que saben eso somos nosotros”, explicó.