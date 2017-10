RECAUDACIóN

Cena de Cambiemos en La Plata: "Hicimos mucho pero falta un montón"

El intendente de La Plata, Julio Garro y el primer candidato a Senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, encabezaron una cena de recaudación de campaña en La Plata, acompañados de empresarios, ministros provinciales y los candidatos del espacio en la ciudad. "Hicimos mucho y estamos orgullosos, pero falta un montón", dijo el Jefe Comunal.

“Somos una generación que va para adelante y que quiere cambiar la historia, estamos ante un cambio de raíz, que no da lugar a los atajos ni a las avivadas”, enfatizó el intendente Garro, al dar el discurso de apertura ante la presencia de empresarios, dirigentes y referentes.La actividad, se desarrolló en el salón ‘La Enramada’ de la localidad de Manuel B. Gonnet, con la presencia de los candidatos a senadores nacionales de Cambiemos, Esteban Bullrich y Gladys González; los candidatos a diputado provincial, Carolina Píparo y Diego Rovella; a concejal, Javier Mor Roig y Julieta Quintero; funcionarios provinciales y municipales.En ese marco, Garro destacó: “De a poco hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, demostramos que la palabra vale, estamos en los lugares donde hay que estar, dando las peleas que hay que dar. Hicimos mucho y estamos orgullosos, pero falta un montón”, agregó.“La confianza se gana poniendo asfalto donde había barro, llevando seguridad y acompañando a las víctimas”, destacó, y remarcó: “Se gana demostrando que no somos iguales y que no peleamos contra un candidato, sino contra la resignación y contra un pasado lleno de postergaciones”.Enfatizó: “La confianza se gana rindiendo cuentas y estando cerca, demostrando de que es posible hacer todo lo que nos decían que era imposible de hacer. Por eso el 22 vamos a ganar”.Al hacer uso de la palabra, el candidato a Senador nacional de Cambiemos, Esteban Bullrich, valoró que “uno de los grandes símbolos del cambio en la Provincia de Buenos Aires es que hoy el ‘Pata’ Medina este en la cárcel”.“Queremos marcar la diferencia, por eso todo el equipo ha marcado algo que para todos los bonaerenses tuvo un tremendo impacto. Una confirmación de esto que venimos haciendo, que este esfuerzo de estos primeros meses hoy ya ve claros horizontes”, agregó.Bullrich dijo que “no nos quedamos en las obras que hay que hacer, en administrar mejor lo público, sabemos que ustedes quieren cambiar las formas” y resaltó que “la política tiene una deuda con la sociedad, cuando uno recorre la provincia ve las deudas todavía”.Remarcó que “sabemos que durante muchos años no se hizo nada, y hoy nuestra garantía es que las obras se están haciendo y que se van a terminar. Hoy en la Provincia hay una confianza que crece, todos somos parte de una sociedad que dijo ‘basta, basta de resignación, de mediocridad’”.“Ese basta se reflejó en la elección de María Eugenia (Vidal), quien asumió la responsabilidad que le dieron los bonaerenses de liderar esta transformación. Pero ella sola no puede, la transformación somos todos nosotros”, agregó.Bullrich sostuvo que “eso está pasando hoy, nos estamos dando cuenta que podemos. Y ahora tenemos una gran tarea, tenemos que hacer que de acá al 22 seamos cada día un poco más los que creemos que es posible dejar atrás esa provincia que recibimos, dejar atrás el abandono, la desidia, la corrupción, la violencia, la confrontación”.“Tenemos que salir todos los días buscando entusiasmar y sumar a los que todavía no se sumaron. Que confíen aquellos que todavía no confiaron, y así demostrar que somos muchísimos los que el día 22 creemos que la provincia puede construirse con valores”, añadió.Finalmente, concluyó: “Les pido que no nos confiemos, que llenemos las urnas de votos. Un voto puede ser un concejal un diputado o un senador más. Esta elección es terminar con el primer paso, marcar los cimientos sólidos con los que estamos construyendo la provincia que se viene, para todos los bonaerenses y los argentinos”.Por su parte, la candidata a Senadora nacional, Gladys González, remarcó “todos queremos que esta provincia y que este país salga adelante, y por eso hoy estamos todos acá, apoyando a este intendente que hace 10 años está caminando la ciudad, y hoy la está transformando de la mano de Mauricio y de María Eugenia”.“Esta transformación tiene que ver con dos cosas muy importantes. La obra pública y la lucha contra las mafias; y en la obra pública todos lo están viendo, porque en cada ruta hay una inversión pública inédita generando trabajo y un circulo virtuoso”, valoró.Destacó las obras hidráulicas que se ejecutan en la ciudad y la planta potabilizadora en Ensenada: “De esas obras son las que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, con una inversión millonaria. Obras que se prometieron durante 30 años y hoy se están haciendo”.En otro orden sostuvo que “hoy la gente valora la luchas contra las mafias que impulsa el gobierno, que nos permitió que nos hayamos sacado de encima a la lacra del ‘Pata’ Medina” y valoró que “eso nos permitirá generar nuevas inversiones y más puestos de trabajo”.En el encuentro, participaron el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca; y los legisladores provinciales de Cambiemos, Diego Rovella, Juan Pablo Allan y Gabriel Monzó.A su vez, asistieron el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, los concejales Juan José Cardozo, Claudio Frangul, Julio Irurueta, Raquel Krakover, Guillermo Ronga.También se encontraban presentes los candidatos de Cambiemos en La Plata a diputados provinciales Carolina Barros Schelotto, Guillermo Bardón, Cristina Dorato y Nélson Marino; a concejales, Raúl Abraham, Ileana Cid, Darío Musto, Lileana Lucha, Francesco Arriaga, Laura Berisone, Alejandro Laberne, Julia Marco, Vicente Teruggi, María Belén Muñóz; y a Consejero Escolar, Pablo Bolino, Sandra Rodríguez, Marcelo Zarza Montes, Romina Cayón, Gustavo Mauregui, entre otros.