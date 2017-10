DE CARA A OCTUBRE

Massa pide a gritos debatir

En conferencia de prensa, Massa anunció que participará del debate que propuso la Universidad de Mar del Plata y pidió a Unidad Ciudadana y Cambiemos que se acoplen a la iniciativa.

Sergio Massa no tuerce en su voluntad de despolarizar la grieta y volvió a agitar la bandera del debate de cara a las elecciones generales.En una conferencia de prensa, afirmó que participará del debate propuesto por la Universidad de Mar del Plata programado para el miércoles 18 de octubre y abogó para que el resto de las fuerzas hagan lo propio ya que "es necesario debatir el futuro pero también el presente".Casi en paralelo, el tigrense twitteó bajo el #YoQuieroDebate al tiempo que no dejó lugar a segundas interpetaciones: "Estamos haciendo pública nuestra decisión de debatir para contarle a los argentinos cuáles son nuestras propuestas, así que esperamos que el resto de los candidatos haga lo mismo, con la grandeza de entender que todos podemos contribuir a construir una Argentina".En ese sentido, el diputado nacional confrontó con la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que "desconoce" si se va a animar o no a debatir. "Para animarse a compararse con otro hay que tener coraje y humildad, ojalá que tenga el coraje y la humildad de aceptar que tiene que debatir con otros candidatos para obtener el cariño de la gente", consideró.Por el lado de las críticas a Cambiemos, el tigrense cargó contra el aumento tarifario que ya reconoció el oficialismo al sostener que "el bolsillo de la gente no aguanta otro tarifazo, ni que la luz, el gas y el agua suban más de lo que aumentan los sueldos".Por último apuntó: "Argentina necesita una nueva oposición que tenga la capacidad de corregir aquellos errores que comete el gobierno pero también a aquellos que usan el voto de la gente para defenderse de los tribunales, detrás del llamado a votarlos esconden el uso de los privilegios que da un cargo para protegerse de la Justicia".