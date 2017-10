PANORAMA ELECTORAL

Los dos lados de la grieta: Vidal salió a responderle a Cristina y negó que haya listas negras

El caballito de batalla del oficialismo se calzó los guantes y cruzó a la ex presidenta por usar la palabra "desaparecer". Además, continuó la recorrida por el territorio bonaerense junto a los candidatos de Cambiemos. Esta vez, estuvo en San Miguel

La gobernadora María Eugenia Vidal negó hoy que el Gobierno haya confeccionado “listas negras” con nombres de dirigentes políticos y sindicales, al tiempo que cruzó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por usar la palabra “desaparecer”.“La palabra desaparecer tiene una connotación para la Argentina que yo hubiera evitado usar”, dijo Vidal hoy sobre la frase que utilizó Cristina hoy en conferencia de prensa cuando dijo que ella “encabeza la lista negra del presidente”, lo que según afirmó es un “eufemismo” para decir que ella debería “desaparecer”.En ese sentido, Vidal negó que haya una lista, cuya existencia había sido mencionada por el periodista Luis Majul en su programa La Cornisa. “Por supuesto que es falso, no hay ninguna lista. Lo que sí hay es un cambio a partir de diciembre de 2015 y es que ya no hay más presión para los jueces ni para nadie que integre la Justicia”, dijo la mandataria.La gobernadora bonaerense no pierde pisada y refuerza la campaña del oficialismo de cara a las legislativas del 22 de este mes. Esta tarde estuvo junto a los candidatos de Cambiemos, Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en el Barrio San Jorge, en San Miguel.Compartieron un encuentro en la casa de Carlos y Ana, quienes días atrás le habían enviado un mensaje de aliento a su Facebook.La gobernadora estuvo acompañada por los candidatos Esteban Bullrich ( a senador Nacional), Graciela Ocaña ( a diputada Nacional) y el intendente local, Jaime Méndez.Carlos conoció a Ana hace 14 años y hace 8 vive con ella en el Barrio San Jorge, donde ahora llegó el asfalto. Trabaja haciendo piezas de marroquinería -billeteras, bolsos materos, carteras- y también colabora con un hermano en el reparto de agua.