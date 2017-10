PANORAMA ELECTORAL

Felipe Solá clamó por la unidad del peronismo: "Nos tenemos que juntar sin prejuicios"

El ex gobernador y candidato a diputado del massismo habló del panorama posterior a las elecciones. Cuestionó la falta de "grandeza" de algunos dirigentes y agregó: "Ojalá eso cambie y se produzca algo más fuerte”.

El ex gobernador Felipe Solá, número uno de la nómina de diputados nacionales del espacio 1País, habló con Cadena Río de la división del peronismo y del panorama del movimiento tras las elecciones del 22 de este mes.“Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay un peronismo, hay varios, lo que no significa solamente varias propuestas personales, sino que hay por lo menos dos visiones de la Argentina diferentes dentro del peronismo”, evaluó.Al respecto, sostuvo que “los que votan por Cristina (Fernández) son peronistas en su mayoría” y agregó: “No hay un peronómetro. Lo más importante para la gente y el pueblo no es cómo se define el peronismo, sino como se arregla el país. La responsabilidad de los dirigentes y militantes es construir una única oferta, no tres ventanillas”.“Por la calle mucha gente nos dice que nos juntemos, gente que es totalmente antimacri. Existe un cuestionamiento de por qué separados. Pero hay que ser realistas, hay dos peronismos –desarrolló-. Si hay voluntad de juntarse, nos tenemos que juntar sin prejuicios, unidos por lo programático. Si empezamos con los prejuicios de quién es peronista y quién no, es muy difícil”.En la misma línea, continuó: “Una cosa es lo que pasa en el Congreso, que es muy importante pero no lo es todo. Otra cosa es si los dirigentes son capaces de poner en una mesa, no sacar. Esa grandeza, después de Perón la he visto en poca gente. A veces la he visto en Raúl Alfonsín. Pero no está sobrando ahora esa grandeza. Ojalá eso cambie y se produzca algo más fuerte”.En torno a la economía, analizó: “Desde 1País creemos que la economía está muy mal. Las PYMES no van a salir adelante solas. No se le asigna al consumo la importancia que tiene. No creo en la teoría del derrame y esas cosas. Veo el pedal financiero y ningún apoyo a la producción industrial, al comercio”.De cara al futuro posterior a las elecciones, manifestó que “el peronismo que uno imagina estático y cristalizado en el pueblo no es así. Las generaciones cambian y las necesidades apremian. La idea no es reconstruir al peronismo, sino reconstruir a la Argentina. Tenemos que pensar qué Argentina queremos y cuan útil puede ser el peronismo en eso”.