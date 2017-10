CAMPAñA 2017

Ocaña refuerza la presencia de Cambiemos en territorio de Molina

La candidata a diputada acompañó al intendente de Quilmes en una jornada de gerontología en la Cámara de Comercio local. El jefe comunal destacó que los mayores "nos marcan el camino para la Argentina que todos queremos".

Acompañado por la candidata a diputada nacional por Cambiemoss, Graciela Ocaña, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, encabezó la jornada “Adultos Mayores y Sociedad. Políticas Públicas, Derechos Humanos, Paradigmas y Actualidad”.En el transcurso del encuentro, realizado en la Cámara de Comercio local, el jefe comunal remarcó la importancia de la atención a los adultos mayores y subrayó que durante este gobierno "se logró la reparación histórica que durante muchos años se prometía y nunca llegaba y que hace que los mayores sean puestos en el lugar que deben; en el del ejemplo de nuestra sociedad, quienes nos marcan el camino para la Argentina que todos queremos”. Y añadió: “Estamos al servicio de los quilmeños, no venimos a poner parches sino a reconstruir Quilmes con obras planificadas y mejoras en todas las áreas”.Por su parte, la ex directora de PAMI y ministra de Salud nacional, reconoció que “Martiniano tiene la fuerza de la gente para recuperar Quilmes”. Además, en la misma línea, remarcó la importancia de la jornada para la preparación de los servicios de salud ante el avance de la tecnología que brinda “la posibilidad de vivir más, mejor y plenamente”.Ocaña señaló que “esta mejora en la calidad de vida incluye además de la necesidad de mejora constante del sistema, mayor cantidad de empleos”, remarcando que “la ley de reparación histórica fue la mejor política pública” del macrismo.“Durante mucho tiempo no se tuvo en cuenta a los mayores y se usaron instituciones como la Anses y el PAMI para financiar al Estado en planes que nada tenían que ver con el área, lamentablemente”, aseguró, para luego anunciar que llevó a la gobernadora María Eugenia Vidal un proyecto para fortalecer la atención en gerontología en los hospitales públicos.La actividad, de la que también tomaron parte los candidatos a concejales por Cambiemos Quilmes Guillermo Galetto y María Ángel Sotolano, contó con un programa dividido en tres paneles titulados “Políticas Públicas para la promoción de los derechos humanos”, “Identidad y Envejecimiento Activo” y “Salud Mental, Protección Jurídica y Social”, espacios que contaron con la participación de funcionarios locales y nacionales del área, especialistas, profesionales de la salud y de la justicia.Al evento, gratuito y abierto a la comunidad, asistieron unas 200 personas entre involucrados en la temática e integrantes de diferentes centros de jubilados y pensionados de Quilmes.Al finalizar la jornada, Molina, Ocaña y Galetto conversaron con los asistentes y vecinos y visitaron el centro de jubilados “El Triunfo” que funciona hace más de medio siglo en la zona.