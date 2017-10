CAMPAñA LEGISLATIVA

Desde Unidad Ciudadana, advierten: "Estamos viviendo una situación de hipocresía y distorsión"

Leopoldo Moreau, histórico dirigente radical y candidato a diputado nacional del espacio liderado por la ex presidenta, habló sobre el panorama previo a las elecciones y advirtió que el Gobierno “efectivamente está preparando un fenomenal ajuste".

El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau se refirió en Cadena Río al pedido del espacio de auditar el software utilizado para hacer el recuento de votos. “Queremos advertir a la opinión pública y a la ciudadanía que no hemos obtenido hasta aquí, a pocos días de la elección, ninguna respuesta ni de la Justicia Electoral ni del Ejecutivo, a la demanda de que se entregue el software a todos los partidos que participan”, afirmó.El objetivo, según especificó, es “poder auditarlo y que no se reedite una situación tan bochornosa como la que se vivió el 13 de agosto, cuando el propio Presidente salió a decir que había ganado una elección que no había ganado, como fue el caso de la Provincia”.Al respecto, agregó que “el software se le entrega sólo a la Justicia Electoral, que dice que a ellos no les interesa el del escrutinio provisorio porque no tiene ninguna validez, que es como un comunicado de prensa. Que el que vale es el definitivo, que realiza la propia justicia. Como para ellos no tiene validez, entonces no lo auditan. Tampoco lo entregan a las fuerzas, entonces nadie lo audita”.En la misma línea, destacó que “el software es de naturaleza comercial” y remarcó: “Me hacen pensar que hubiéramos sufrido un desastre si se implementaba el voto electrónico, porque no hubiéramos podido enterarnos de nada”.En torno al panorama post elecciones, advirtió que el Gobierno “efectivamente está preparando un fenomenal ajuste. En el 2015 nos acusaron de hacer una campaña del miedo y adelantamos lo que iba a pasar, que era la estafa electoral que hizo Macri en la campaña. Ahora viene un segundo ajuste, que postergan para después de la elección. Van a aumentar el 40% el gas y el 50% la energía eléctrica, sobre el 500% que ya aumentó. También viene el aumento del combustible, que va a impactar en el gasoil y que va a tener un reflejo en el costo de vida. Además, viene más flexibilización laboral y una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones”.“Si todas esas medidas fueran beneficiosas para la sociedad, ¿por qué no las discutimos en la campaña electoral? Porque vienen a embaucar a la gente. Por eso hay que tener un voto anticipativo”, expuso.“Este es un gobierno que criminaliza, inventa un enemigo interno, y después empieza a reprimir y a pasar por encima de las instituciones. La violencia institucional se agrava minuto a minuto. La desaparición de Santiago Maldonado es la máxima expresión de esto –desarrolló-, pero también infiltran policías en las marchas para que la gente se asuste, aprietan periodistas, pasan por encima de jueces, quieren echar a una procuradora”.Sobre el respaldo de la población al oficialismo, cuestionó: “Yo no veo ese clamor de que continúen las reformas. 2 de cada 3 bonaerenses votaron contra el ajuste de Macri. La gente se endeuda para pagar deuda de tarjeta de crédito, de servicios, de expensas. Estamos viviendo una situación de hipocresía y distorsión”.“El gobierno de Macri presentó para el 2018 un presupuesto que prevé como el mayor gasto del Estado 285 mil millones de pesos para pagar los intereses de la deuda, y sólo 56 mil para salud. A medida que crece la deuda, crece la presión de los acreedores para asegurarse el cobro. Como el déficit fiscal es descomunal en Argentina, empiezan a decirte que bajes gastos para demostrar que podés pagar lo que te prestaron –concluyó el dirigente-. Por eso quieren semiprivatizar el servicio público de los hospitales, bajarle gastos a los jubilados, bajar gasto público, que es dar menor salud y educación. Estamos ante un problema muy serio y ellos quieren naturalizar la pobreza”.