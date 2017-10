CAMPAÑA 2017

"Hay que levantar la voz y denunciar persecusión": aseguró CFK tras su citación judicial

La ex presidenta acusó al juez Bonadío de ser la polea de transmisión del presidente Macri y de vulnerar las garantías constitucionales por llamarla a declarar. También expresó dudas sobre la transparencia del proceso electoral y de atacar a organizaciones sociales y sindicales.

En una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Instituto Patria, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al gobierno del presidente Macri de obscenidad política, asegurando que la citación a declarar por la causa que investiga un supuesto pacto con Irán es "el primer acto de campaña del oficialismo".Luego de hacer referencia a Domingo Cavallo, quien señaló coincidencias entre la política económica actual y la que llevó adelante durante dos períodos como Ministro de Economía, la candidata a senador por Unidad Ciudadana señaló el "deterior democrático" que se vive, analizando que "no es por dejadez ni desidia sino consecuencia de una política deliberada de destrucción de las garantías básicas del estado de derecho".En tal sentido, dijo que es una política avalada o autorizada por el presidente Macri, con el objetivo de usar, de manera ilegítima, los recursos del Estado para consolidar un poder político extraordinario.En su alocución, CFk mencionó la preocupación de su sector por la transparencia del acto electoral del 22 de octubre, luego de lo que juzgó como "gravísimos hechos relacionados con las PASO" y el recuento de votos, refiriendo también deterioros en la intimidad y la protección de los datos personales de los candidatos.Más adelante evaluó que hay un "ataque sistemático a las organizaciones sociales y sindicales, a través de su estigmatización", aclarando que no se refiere a personajes nefastos, en clara alusión a la detención del líder la UOCRA de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina.Al referirse a la seguridad ciudadana, la expresidenta mencionó el caso de Santiago Maldonado, calificando como grave que "el Estado, frente a un hecho de esta naturaleza, en lugar de colocarse del lado de las familias no sólo justifica y oculta sino que comienzan una feroz campaña para demonizar al desaparecido".También se mostró preocupada por lo que consideró algo "inédito desde el regreso de la democracia: el reconocimiento de que el Presidente tiene una lsita de 500 personas en una lista negra. Al respecto, ironizó con que "debo encabezar esa lista", añadiendo que es un eufemismo sobre los que tendríamos que desaparecer para que en la Argentina desaparezcan los problemas.