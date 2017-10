CAMPAÑA 2017

Nadie resiste un archivo...excepto él

El candidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, aseguró que fue, es y será peronista. Entrevistado por Chiche Gelblung en Crónica, el postulante de Cumplir se jactó de resistir una revisión de su pasado.

Entrevistado por Chiche Gelblung en el canal Crónica TV, Florencio Randazzo reivindicó su pasado político y alardeó que "yo sí resisto un archivo".Además, el candidato por Cumplir ratificó su filiación política, al señalar: "Fui, soy y seré peronista", explicando que viene de una familia de simpatizantes peronistas y pronosticando que con Néstor (Kirchner) vivo el sería gobernador.Por otra parte, el ex ministro del Interior y Transporte aseguró que durante su gestión al frente de los trenes "gastamos 1200 millones de dólares en ferrocarriles", reconociendo que nunca se llevó bien con (Julio) De Vido, ahora sentado en el banquillo de la justicia..Con referencia a la tragedia ferroviaria, que costó la vida a 52 personas, Randazzo confesó que "a Cristina le dije que los frenos tenían que ser alemanes", comentando además que la obra de electrificación del tren Roca "fue más barata que el Sarmiento".Luego de recordar que es "peronista, de Boca y no destiño", dijo que "Cristina abandonó la visión de Néstor" y que "Néstor tenía más oficio" que la ex presidenta, criticando también la gestión provincial de Cambiemos al señalar que "los planteos de Vidal son falsos".