DIPUTADOS

Se viene la discusión por la presidencia del bloque Cambiemos: olor a perfume de mujer

Una vez que pasen las elecciones y se rearme la Legislatura bonaerense, la Cámara de Diputados tendrá nuevas titularidades en los bloques. En el oficialismo, ya comienza a planearse la continuidad y todo indica que la presidencia quedará en manos de alguna diputada.

Primero será el turno de las elecciones. Y más tarde, un tiempo después, será la hora de definir las autoridades legislativas. Por supuesto, la bancada de Cambiemos de la Cámara baja no será la excepción. Y de a poco empiezan a asomar los candidatos.De entrada hay que decir que se espera que nuevamente el lugar quede en manos del radicalismo, al menos es lo que se ha dicho hasta ahora. Ahí nomás quedarían truncas las chances del monzoista Marcelo Daletto, que ya peleó por ese puesto en 2015.El principal candidato, dicen algunos, sería el nuevejuliense Jorge Silvestre, hombre del ex intendente Walter Battisttela, aunque la palabra "renovación" que tanto busca imponer el Pro le jugaría una mala pasada.Otro que asoma con fuerza y que supo generar un buen vínculo con el Ejecutivo es el marplatense Maximiliano Abad, de la pata radical de Ernesto Sanz, que además cuenta con el visto bueno del possismo. También tendría el ok del uno del cuerpo, Manuel Mosca.No son solo los dos nombres mencionados anteriormente. Hay más. Y pertenecen al género femenino. Luego del encuentro de mujeres de ayer, organizado y encabezado por la Gobernadora María Eugenia Vidal, se deslizaron rumores sobre la idea de que el bloque de Diputados Cambiemos sea presidido por una mujer.Como se dijo antes, los boina blanca dan por sentado sentado que desde la cúpula de Cambiemos, o sea desde el Pro, respetarán que la presidencia del bloque la mantenga la UCR, y en estas últimas horas es muy fuerte el rumor de que la misma sea para una dama.Los nombres que suenan con mucha fuerza son el de la zarateña Sandra París (cercana al Vicegobernador Daniel Salvador) y el de la saladillense Alejandra Lorden quien además de presidir la comisión de Salud, se le reconoce un fluido trabajo de gestión con el ejecutivo provincial.Una tercera mujer con chances es la linqueña Vanesa Zuccari, aunque pierde fuerza por ser del mismo riñón de Maxi Abad, pues si el lugar queda para el sanzismo, difícilmente vaya a parar a otras manos que no sean las del legislador de La Feliz.Por estos días, la gran mayoría de los diputados se encuentran abocados a la campaña y dirigen sus mayores esfuerzos al necesario trabajo que lleve a Esteban Bullrich a triunfar ante Cristina Fernández; de todos modos, entre timbreo y timbreo, se hacen un tiempito para hablar de las pujas internas.Una de ellas es la que tiene que ver con las autoridades. Más allá de que aún no haya definiciones y todo esté muy verde, tanto unos como otros prometen portarse bien y decidir los nombres y los cargos en cuestión en paz y armonía, como para no repetir históricos papelones.