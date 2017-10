ACUSACIONES

Kirchneristas se pechan para cruzar a Vidal

Legisladores y dirigentes del FPV rechazaron que haya vinculado a la senadora Macha con el narcotráfico. Dicen que es un antecedente peligroso para la vida democrática. Ayer, la gobernadora bonaerense volvió sobre el tema y se preguntó si en 12 años no vieron nada.

Las expresiones vertidas por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, vinculando a la gestión anterior con el tráfico de drogas causó un enorme revuelo entre los kirchneristas, que reaccionaron inmediatamente a sus dichos.En este sentido, el bloque de Senadores del FpV PJ repudió la vinculación realizada por la mandataria entre la legisladora de Nuevo Encuentro, Mónica Macha y el narcotráficom, calificándolo como “un antecedente muy riesgoso para nuestra vida democrática”.Los legisladores reclamaron que la titular del Ejecutivo bonaerense presente las pruebas judiciales correspondientes o se rectifique públicamente a la brevedad por sus dichos esgrimidos en el canal América TV, durante la transmisión del programa La Cornisa.Por su parte, el legislador Juan Manuel Pignocco salió en defensa de Macha y de su esposo, Martín Sabatella, asegurando que las manifestaciones de la gobernadora “no son más que infamias y descaradas mentiras”.Destacó además que “resulta chocante, además, escuchar la manera despectiva e irrespetuosa con que se refiere a una senadora provincial en funciones con probada y extensa trayectoria militante. No ataca únicamente a la legisladora sino también al diputado nacional y ex intendente, Martín Sabbatella, y a todos nuestros compañeros y compañeras de Unidad Ciudadana de Morón”.Finalmente, Pignocco acusó a la gobernadora de “inventar mentiras para desviar la atención de su propia inoperancia”, ya que “la gobernadora recibió una provincia desendeudada y aún así triplicó su deuda. Las obras que tanto anuncia no son financiadas con dinero propio, sino con aportes del Estado nacional y con fondos de los municipios”.Lejos de recular, Vidal volvió sobre el tema en un acto con mujeres realizado ayer en Tres de Febrero, donde se preguntó si “en los últimos 12 años no vieron lo que pasaba” con las drogas y su mayor consumo.“¿Esos mismos son los que nos van a cuidar ahora, los que no hicieron nada, los que miraron para otro lado o fueron cómplices? No, ésos no van a cuidar a nuestros hijos”, insistió.