ANUNCIO

Sin reunión previa, ya tiene fecha el inicio de la paritaria docente

La Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció que el próximo 1º de noviembre se iniciará la negociación salarial con los frentes sindicales bonaerenses. Desde los gremios reclaman una reunión previa con el ministro Sánchez Zinny.

“La convocatoria a la paritaria docente será el 1º de noviembre, tal como se acordó con los gremios”, anunció en las últimas horas la gobernadora María Eugenia Vidal. Los gremios que se sentarán a la mesa del debate salarial serán los integrantes del Frente de Unidad Gremial (FEB, Suteba, Sadop, Uda, Amet, Udocba).Vale destacar que el inicio temprano de las paritarias 2018 fue uno de los puntos reclamados por el frente sindical durante la discusión que se prolongó por casi seis meses este año y contó con 17 días de huelga.“El camino siempre va a ser el diálogo y no los paros como quedó comprobado este año”, anticipó Vidal y volvió a apuntar que “el acuerdo se logró con los chicos en las aulas, no fue el resultado de los paros, sino del diálogo”.No obstante, no todo es felicidad en los docentes, ya que desde la salida de Alejandro Finocchiaro, para transformarse en ministro de Educación de la Nación, y la llegada de Gabriel Sánchez Zinny, la relación se rompió definitivamente.Así lo denunciaron en más de una oportunidad los referentes docentes, que llevan varias semanas exigiendo una audiencia con el flamante ministro que desde su asunción no ha mantenido encuentros con los dirigentes. “Hace meses que venimos pidiendo un encuentro formal y no tenemos respuesta”, dijeron desde la FEB.“Además de discutir la cuestión salarial queremos intervenir en los debates sobre las reformas educativas. No nos oponemos a los cambios, pero queremos recuperar nuestro lugar de participación”, dijo el vicepresidente de FEB, Diego Altolaguirre.