POLEMICA

La reducción de las prestaciones de diálisis por parte de PAMI pone la lupa sobre Cassinotti

La reducción de las prestaciones destinadas a pacientes de diálisis por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) generó malestar en La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires que denuncia que en materia de salud "el cambio de Cambiemos todavía no llegó".

La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD), expresó hoy su "profunda preocupación" por la decisión unilateral del PAMI de suspender los contratos vigentes, cambiando las condiciones de contratación, y de esta manera, "poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones de diálisis de todo el País".En ese sentido, según señaló el Dr. Alfredo Casaliba, presidente de la ARD: "La reducción injustificada del presupuesto destinado a dichas prestaciones generará graves dificultades a los Centros Prestadores que se ocupan del tratamiento de los más de 11.000 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica afiliados al Instituto".“La decisión intempestiva de suspender dichas contrataciones ha puesto en estado de alerta a la población de pacientes afectados y a los equipos interdisciplinarios abocados a su atención” afirmó Casaliba quien detalló que "la prestación de diálisis debe cumplirse indefectiblemente, dado que de ella depende la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes".“Las actualizaciones no acompañaban el incremento de los costos, en este año, también a pesar de que la administración es nueva”, opinó el profesional médico en diálogo con La Tecla.Además, Casaliba detalló la metodología a la que apelan desde el organismo que dirige Cassinotti al sostener que "PAMI hasta ahora no ha pagado y está usando el hecho de pagar o no pagar como manera de presionar para la firma y está dejando de reconocer que la prestación tiene un valor mucho más alto que el que pretende abonar".Para el presidente de ARD: "Cambiamos para peor en la prestación de la salud renal, no hemos tenido una respuesta ni del gobierno provincial, ni del gobierno nacional, el peligro es cierto y en última instancia el más perjudicado es el paciente".Cabe destacar que la hemodiálisis, es una de las modalidades de tratamiento de la insuficiencia renal en su estadio más avanzado y es una práctica que necesariamente deben efectuar los pacientes afectados, que insume de 12 a 18 hs semanales repartidas en tres sesiones.No es posible suspender o postergar las sesiones, ya que de ellas depende el mantenimiento del estado de salud de los pacientes. La interrupción del tratamiento ocasiona complicaciones de suma gravedad que pueden causar la muerte en cortos plazos de tiempo.