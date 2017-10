ESCOBAR

Junto a Sujarchuk, Cristina le pidió a Cambiemos que inaugure más hospitales

En Escobar, la expresidenta volvió a reforzar el voto del Conurbano bonaerense. Pidió al ciudadano que salga a convencer a los que votaron otras fuerzas y abogó para que Macri se “preocupe por la lista de los medicamentos en lugar de andar haciendo listas de los compatriotas".

La máxima referente de Unidad Ciudadana encabezó otro acto callejero junto al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Con el objetivo de reforzar el voto en el Conurbano bonaerense, CFK apuntó los cañones contra Macri por confeccionar "una lista negra con más de 500 nombres a los que quiere atarlos a un cohete y mandarlos a la luna"."Estaría bueno que se preocupe por la lista de los medicamentos en lugar de andar haciendo listas de los compatriotas", sostuvo la exmandataria al tiempo que apuntó que "a mí me preocupa la lista del supermercado que dice que un litro de leche está a 32 pesos, una gaseosa a 45 y el kilo de pan a $35".En ese sentido, pidió "sumar más votos para que el 22 de octubre sea el día de la lealtad y los derechos para que los candidatos de Unidad Ciudadana estén representando a todos".Pero también, la ex Jefa de Estado, apuntó contra la política de salud de Cambiemos y pidió que inaugure en Escobar un hospital que la gestión del kirchnerismo construyó "en un 90%"."Este hospital que está casi ya terminado no es el único que quieren convertir en un elefante blanco, hay 4 mas entre ellos uno en Esteban Echeverría, otro en Ituzaingó y también en La Matanza", agregó."Parece mentira que anuncien un plan de cobertura de salud y no inauguran 5 hospitales que atendería a cientos de miles de bonaerenses", destacó Cristina quien también resaltó que "anunciar coberturas gratuitas que ya existen es una de las tantas cosas que estamos escuchando todos los días en campaña".Por último, la ex mandataria pidió salir a buscar el voto: "Al que no fue a votar en agosto o al que votó a otro espacio no se enojen con él, vayan a buscar y a convencerlo para que vote a Unidad Ciudadana"."Hay que juntar voluntades porque a la lista negra del presidente, tenemos que frenarla con la lista de Unidad Ciudadana, es la lista de los hombres y mujeres que los va a ayudar a ponerle un freno a tanto ajuste y disparate", puntualizó.