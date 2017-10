ELECCIONES GENERALES

Unidad Ciudadana abre el paraguas y se anticipa a posibles irregularidades en el recuento de votos

Candidatos y representantes legales de Unidad Ciudadana reclamaron a las autoridades del gobierno nacional y del poder judicial por la falta de respuestas a los pedidos que desde el espacio se realizaron para asegurar la transparencia de las próximas elecciones del 22 de octubre.

“Queremos expresar nuestra severa preocupación ante la falta de respuesta del poder judicial y político a las presentaciones que realizamos para garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar que vuelvan a producirse las manipulaciones del día 13 de agosto”, indicó en primer término el candidato a senador nacional Jorge Taiana.A su turno, el candidato a diputado nacional Leopoldo Moreau precisó que ni el gobierno nacional ni la justicia han dado respuestas a los “reclamos y exigencias” realizadas el 4 de septiembre por Unidad Ciudadana tras “la manipulación electoral sin precedentes” realizada en el escrutinio provisorio en las elecciones PASO del día 13 de agosto.En este sentido, remarcó que a un mes de haber realizado los pedidos no hemos obtenido ningún tipo de respuesta “ni por la solicitud de la auditoria del software del escrutinio provisorio; ni por reclamo de apartamiento de la gendarmería del control de los comicios de la Provincia de Buenos Aires, ni tampoco por el pedido de apartamiento del máximo responsable del Correo Argentino en los comicios, Alejandro Tullio”.Por su parte, la abogada Graciana Peñafort cuestionó que “nos estamos enfrentando a las elecciones con el mismo esquema de trabajo que ya demostró que falla”.En este marco, la letrada advirtió que de no haber respuestas por parte del gobierno nacional y la justicia estaremos frente a “comicios absolutamente poco transparentes”, por lo cual instó a “a todas las fuerzas políticas a que acompañen este pedido porque no es un pedido sólo para Unidad Ciudadana sino es un pedido de transparencia para todas las fuerzas políticas”.Finalmente, el apoderado de Unidad Ciudadana y diputado nacional Rodolfo Tailhade señaló que el problema en el escrutinio del 13 de agosto “fue la manipulación de la carga y en ese sentido no van a hacer ninguna corrección. Lo que buscamos es auditar el software, no mirar de qué manera se carga”, concluyó.También participación de la conferencia de prensa la diputada nacional del FPV-PJ Teresa García y el apoderado de Unidad Ciudadana Gerónimo Ustarroz.