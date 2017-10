LEGISLATIVAS 2017

Según las últimas encuestas, "desde las Primarias, el oficialismo fue permanentemente en crecimiento"

En el tramo final de cara a los comicios, el analista político Carlos Germano evaluó el panorama y adelantó las últimas mediciones de intencionalidad de voto. "Hay una generación que critica al pasado", subrayó.

El analista político Carlos Germano evaluó en Cadena Río el panorama electoral a escasas semanas de los comicios legislativos del 22 de octubre. “Después del 13 de agosto, hubo un afianzamiento de Cambiemos que se está reflejando en las encuestas de intencionalidad de voto”, afirmó. “Desde las Primarias a la fecha, el oficialismo fue permanentemente en crecimiento”, agregó.Según las últimas mediciones de su consultora, en el territorio bonaerense Cambiemos lidera las encuestas por entre 3,5 y 4 puntos de diferencia con su principal competidor, Unidad Ciudadana. Los números le dan 39% al oficialismo, y entre 35 y 35,5 al espacio liderado por la ex presidenta. El massismo, “haciendo esfuerzos denodados para no caerse de los 2 dígitos”, mientras que Florencio Randazzo y Néstor Pitrola se mantienen entre los 4 y 6 puntos.“Hubo un crecimiento en imagen muy fuerte de Mauricio Macri. El gran ganador de la elección pasada fue el Presidente y eso se vio reflejado en toda la Argentina. En la provincia, Cambiemos nunca dejó de estar en primer lugar”, analizó.En contraposición a esto, expuso que “se nota mucho que a Unidad Ciudadana le cuesta perforar el techo y salir a buscar votos en sectores de clase media, donde más refractaria es parte de la sociedad con la figura de la ex presidenta”.A modo de análisis, desarrolló que “el 37% del padrón electoral nacional nació de 1983 hacia adelante. Este dato no es menor porque indudablemente hubo una baja en calidad de vida muy fuerte en los últimos 20, 25 años en la Argentina. Sectores que hoy están en los 30, 36 años, nacieron con la democracia, sin inflación, con el 1 a 1, y empezaron a ver cambios a los que otras generaciones ya estaban acostumbradas”.“Hubo un desmejoramiento en la calidad de vida, una caída de la educación pública, crecieron en casi todos lados y en todas las franjas sociales escuelas privadas”, señaló, al tiempo que subrayó que se trata de “una generación que critica al pasado y que le da a Cambiemos la posibilidad de ver si pueden hacer una cosa diferente a lo que se hizo”.En este sentido, concluyó: “Hay que ver si esa capitalización del oficialismo, la puede profundizar en el tiempo o no”.