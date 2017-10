RECTA FINAL

Vidal se pone la campaña al hombro y acusa a Cristina de prepotente

La gobernadora bonaerense dijo que en el tema de la lucha contra el narcotráfico "no hace falta gritar para tener firmeza", acusando al kirchnerismo de no hacer nada o ser cómplices en el tema drogas. Fue durante un acto con mujeres en Tres de Febrero, en el que dijo que "los narcos no podrán con nosotras".

En una nueva escalada al frente de la campaña de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal acusó hoy de "prepotente" a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto realizado en el municipio de Tres de Febrero.En un encuentro con mujeres que luchan contra las drogas, la mandataria bonaerense aseguró que "no hace falta gritar y ser prepotente para tener firmeza", destacando que en la gestión anterior "no hicieron nada o fueron cómplices" en el tema drogas.Vidal destacó algunas medidas del oficialismo para pelear contra el avance del narcotráfico, dirigiéndose a las gestiones del kirchnerismo: "¿Durante 25 años no vieron esto? ¿En los últimos doce años no vieron lo que pasaba? ¿Esos mismos son los que nos van a cuidar ahora? Los que no hicieron nada o fueron cómplices. Esos no van a cuidar a nuestros hijos", aseveró.La gobernadora, sin mencionar a CFK, manifestó que el combate contra los narcos "se resuelve poniendo el cuerpo y dando la pelea, no con discursos lindos. Hay que sostener las decisiones. No hace falta gritar y ser prepotente para tener firmeza", señaló.Además, Vidal enfatizó que "los narcos no van a poder con nosotras", pidiendo a los bonaerenses que vayan a votar en las legislativas del 22 de octubre próximo."Lo segundo que les voy a pedir es que escuches a tu corazón, que te preguntes con total honestidad quién de verdad va a dar la pelea con vos y con tus hijos contra los narcos", continuó.Del acto participaron también la vicepresidenta Gabriela Michetti; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y las postulantes del oficialismo en Buenos Aires, Gladys González y Graciela Ocaña.