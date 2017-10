ENFADO

Intendente lanza catarata de tuits en respuesta a Vidal

El jefe comunal de Moreno, Walter Festa, reclamó en la red social a la gobernadora por no responder su carta. También la cruzó para desmentir datos que mencionó en el programa La Cornisa sobre la situación comunal y denunció discriminación hacia su distrito.

Aquí tiene el audio del intendente de su espacio, Arroyo, hablando de la cantidad de fondos que le envían Nac y prov https://t.co/OmiPEZC7Ct — Walter Festa (@WalterFesta_) 9 de octubre de 2017

Un nuevo round en el enfrentamiento entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente de Moreno, Walter Festa, tuvo lugar mientras la mandataria bonaerense asistía al programa La Cornisa, que conduce el periodista Luis Majul.A la distancia y utilizando las redes sociales, el jefe comunal lanzó una catarata de tuits casi en simultáneo con la emisión televisiva, reclamando, entre otras cosas, que Vidal no hay respondido a la carta que le envió, en la que la invitaba a recorrer su distrito juntos y solicitándole audiencia. "No obtuvimos una sola respuesta. Sino más mentiras", escribió.En su cuenta de la red social del pajarito, Festa volvió a denunciar discriminación hacia Moreno, mencionando: "Quiero informarle Gobernadora que la Municipalidad de #Moreno no tomó 400 empleados más como usted dijo", añadiendo que "sí hemos sido discriminados en los recursos que nos ha enviado la provincia, si tomamos como ejemplo Mar del Plata".Acerca de este tema, alertó a Vidal en otro tuit: "Gobernadora sus funcionarios le están mintiendo. Moreno recibió 86 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN)y Mar del Plata 500 millones", agregando luego que "con un municipio que tiene 25 millones de coparticipación y 65 de recaudación, es imprescindible contar con el apoyo de Nación y provincia".En el programa televisivo, Vidal había asegurado que "Moreno en el año 2016 recibió un 70% más de recursos de los que le había dado Daniel Scioli en el 2015 siendo del mismo partido político", preguntándose cómo un municipio quebrado puede tomar 400 personas más. "Si no pueden pagar los sueldos de los que ya están mucho menos se van a poder pagar los sueldos de más gente. Aún así, la Provincia ha garantizado los sueldos durante toda esta gestión. No sólo de Moreno sino de todos los distritos que no podían pagar sueldos", dijo la gobernadora.Finalmente, el intendente Festa sentenció: "Parafraseando a Evita, no duele tanto lo que mientan sobre mí sino la frialdad e indiferencia con la que tratan al Pueblo de Moreno".