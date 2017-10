HOMENAJE

"Desde La Plata hemos tenido dirigentes gremiales que supieron honrar su cargo, como es el caso de Antonio"

El presidente del PJ platense y ex intendente Pablo Bruera resaltó la figura del dirigente sindical. En un emotivo acto, que reunió a personalidades justicialistas y a su familia y amigos, se inauguró un busto del recordado gremialista del SOEME en la sede del PJ.

Con un emotivo acto realizado en la sede del Partido Justicialista platense y en una fecha especial como un nuevo aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón, tuvo lugar el homenaje realizado al dirigente peronista Antonio Balcedo (1936-2012).El sentido momento contó, entre otras personalidades, con la presencia del presidente del PJ local, Pablo Bruera, quien resaltó la figura del fallecido dirigente sindical.En la ocasión, el ex jefe comunal aseguró que "el PJ tenía un solo busto hasta aquí, que era el del compañero Néstor Kirchner y ahora vamos a tener también uno con Antonio. Y nos parece realmente muy importante, porque en estos momentos donde el trabajo parece una mercancía para algunos, donde los sindicatos son como un elemento decorativo para otros y, fundamentalmente, se denosta al movimiento obrero organizado, es muy importante que una figura como la de Antonio sea reivindicada, porque todos tienen que saber que nuestro movimiento obrero ha sido el orgullo y la vanguardia de toda Latinoamérica".En tal sentido, Bruera enfatizó que "nosotros desde La Plata hemos tenido dirigentes gremiales que han sabido honrar su cargo, como es el caso de Antonio (Balcedo)".Al destacar la importancia de la emotiva fecha para el peronismo, titular del PJ platense dijo que "es un día de muchísima alegría para el Partido Justicialista, es el día 8 de octubre, en el que festejamos también un día muy importante para el Movimiento Nacional Justicialista por el natalicio del General Perón"."Fundamentalmente nos convoca a todos aquí una figura que hizo historia en el peronismo de la ciduad de La Plata, de la Provincia, de la República Argentina y por eso queremos darle la bienvenida a todos los trabajadores que están aquí, especialmente a los del SOEME, a quienes quiero darles un fuerte aplauso para muchos que vinieron desde muy lejos para rendirle tributo a uno de sus líderes, que hicieron historia en este gremio", destacó.Finalmente, Pablo Bruera agradeció a la familia Balcedo, señalando que "está su señora esposa para quien pido un aplauso, sus hijos, sus nietos, sus hijos políticos, porque estoy absolutamente convencido de que un líder del tamaño que fue Antonio, seguramente que en el corazón una de las banderas más importantes es el legado de la familia. Una familia que ha hecho raíz en lo que es el movimiento obrero, en lo que es el tema de la prensa que también para él fue una cuestión muy sensible y fundamentalmente la militancia en el peronismo".El acto, realizado en la sede del Partido Justicialista de La Plata, contó además con la presencia de familiares y amigos del dirigente, en el que hicieron uso de la palabra el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli; los sindicalistas Carlos Quintana y Alfredo Atanasof y el doctor Miguel Maldonado, amigo personal de Balcedo.