HOMENAJE

"Balcedo era un faro de luz en la política gremial"

El psiquiatra Miguel Maldonado fue, por años, uno de los mejores amigos del líder del SOEME. Destacó sus conocimientos y trato cotidiano, su lucha y sus esfuerzos. "Es un justo homenaje", afirmó.

"Logró hacerse de un acervo cultural, que aún profesionales universitarios con muchos estudios, fogueados, le envidiábamos. Era un hombre integralmente culto". Con esas palabras, Miguel Maldonado, médico psiquiatra, recordó a Antonio Balcedo, a quien se acercó de joven y de quien nunca se separó.Destacó que el dirigente de SOEME, era un gran autodidacta, y aún así, le destacó su predisposición para con los otros. "Tenía la rara condición de dejar de lado esa cultura para poder charlar mano a mano con el laburante".Maldonado recordó las columnas que publicaba en los años ´80, en el entonces único diario de La Plata, donde mostraba toda su capacidad. "Publicaba encendidas columnas donde planteaba la necesidad de volver a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Planteaba que no podía haber excluidos y excluyentes en la sociedad argentina".Fundador del diario Hoy, Balcedo publicó libros, creo el periódico “Peronismo Peronista, una expresión del Movimiento Nacional". En los ´90 formó parte de la resistencia al menemismo, contó Maldonado, de la "venta de la patria", tal como caracterizó la época.El profesional destacó que al período menemista lo llamaron la "segunda década infame". "Nosotros, a través de declaraciones por el peronismo peronista, tratábamos de abrirle los ojos a la gente, estaba el 1 a 1, los viajes al exterior, las importaciones; así nos fue y nos va".En esa línea, subrayó la fundación de Hoy en la Noticia, en los años ´90, como un medio "que hasta hoy está marcando rumbos en la libertad de prensa y en la postura de lo que debiera ser un gobierno nacional y popular".Maldonado también recordó la fundación del periódico Peronismo Peronista, cuyo primer ejemplar, de junio de 2000, mostró sobre el escenario. El nombre provenía de la misma agrupación que alentó dentro del PJ. "O sea nunca nos quedamos cruzados de brazos. estábamos tratando de abrirle los ojos al pueblo argentino para que supieran dirigir a sus gobernantes", dijo. "Hoy estamos pagando otra equivocación más", añadió.El amigo de años remarcó que el líder de SOEME tuvo adversarios, "pero no enemigos" y recalcó que "fue una personalidad descollante". "No se podía ser enemigo de Antonio Balcedo; se podía coincidir o disentir, pero siempre era un hombre de una palabra amable, comprensiva, reflexiva, nunca un exabrupto”.El psiquiatra, que destacó la perseverancia y la lucha Balcedo, cuando aún vivía en Melchor Romero y se quedaba hasta altas horas de la noche, manifestó que la inauguración del busto es "un justo homenaje". Era un faro de luz en la política del gremialismo".“Hoy se hace justicia, cuando se instala este busto de Antonio Balcedo, porque fue un militante del peronismo de toda la vida, que por militar en esas épocas de dificultades económicas, que también las pasó, cuando alguna reunión se prolongaba tenía que volverse caminando hasta el lejano lugar de residencia que era Melchor Romero, no es poca cosa, no es poco sacrificio para quien tiene que hacer semejante esfuerzo, por eso este es un justo homenaje, reconocido por propios y ajenos”, enfatizó.