HOMENAJE

Alfredo Atanasof: "Antonio Balcedo dejó una huella en el movimiento obrero"

El histórico líder de los municipales elogió la figura y la apertura política del dirigente de SOEME, quien se destacó entre las filas del peronismo bonaerense. Recordó la lucha y su apertura, frente la proscripción.

Alfredo Atanasof, histórico líder sindical de los municipales,participó del descubrimiento de un busto a Antonio Balcedo, activo militante peronista y dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), de quien destacó su trayectoria y apertura política.En la sede del Partido Justicialista de La Plata, Atanasof remarcó que Balcedo, a quien conoció de chico, "dejó una huella en el camino del movimiento obrero y particularmente en el peronismo". Agradeció a las autoridades y la familia por la iniciativa del homenajearlo.El dirigente recordó cuando se discutió sobre la participación electoral del espacio en el que se encontraba el líder de SOEME junto a otros dirigentes de La Plata."En mi casa, los dirigentes de La Plata se reunían con mi padre para decidir si, frente a la proscripción, iban con Tres Banderas o con Unión Popular. Finalmente fueron con Unión Popular, Antonio fue candidato en esa elección y ganó, pero la proscripción continuó. Y también continuó la lucha.", agregó.Al mismo tiempo recordó sus comienzos. "En 1969 tomé una decisión trascendente. Era estudiante universitario y decidí lanzarme a la militancia sindical. Hubo tres personas que me hicieron ver con mucha claridad la importancia que tenía la lucha de la justicia social; las banderas que hemos llevado por tantos años. Uno fue mi padre, otro fue el "flaco" Dieguez, y el tercero fue Antonio (aplausos), que me decía, "Alfredito, anímese".Por otro lado, también resaltó su apertura política al permitir debates en la sede sindicial de la juventud, que muchas veces no pensaba como él. "Un tipo amplio, capaz de debatir y de discutir, aún con aquellos que no compartían sus propias ideas. Fue un hombre que tuvo una visión muy clara del frentismo. Era imposible avanzar exclusivamente en el peronismo y que era necesario tener una actitud frentista con otras fuerzas políticas y vivía permanente trabajando para lograr ese objetivo."