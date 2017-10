ELECCIONES GENERALES

Los números de la encuestadora que en las PASO no se animó a difundir

Un trabajo de la reconocida encuestadora que en las elecciones Primarias no se animó a difundir sus números debido a la paridad existente entre las principales fuerzas, Poliarquía, ahora sí lo hizo y muestra triunfante a Cambiemos, apenas un par de puntos sobre Unidad Ciudadana.

Según el sondeo publicado por La Nación, el candidato de Cambiemos invierte el resultado de las PASO, cuando Cristina ganó por apenas 20.324 votos, y mantiene una ventaja de entre 2 y 4 puntos sobre la ex mandataria.En una muestra que reunió 1130 casos, el 37,7% de los entrevistados contestó que votaría por Bullrich si las elecciones fueran hoy. Con la proyección de los indecisos, la intención de voto del ex ministro de Educación trepa a un rango de entre 39 y 42%.Siempre según lo manifestado por el matutino porteño, Bullrich relegaría a Cristina al segundo lugar, pues la candidata de Unidad Ciudadana aparece en la encuesta realizada esta semana con una intención de voto de 35,2%, y con una proyección de entre el 36 y el 38%.Así las cosas, Cristina Fernández obtendría unos 3 puntos más respecto del 34,27% obtenido en las primarias, mientras que Bullrich (34,06% en las PASO) crecería unos 6 puntos.Vale decir que Poliarquía es una de las encuestadoras en la que más confía la dirigencia política y que como se dijo, en los días previos al tramo final de la campaña de cara a las PASO, decidió no dar a conocer sus pronósticos por la posible paridad y la apatía de los votantes.