HOMENAJE

"En Argentina hace falta la visión de los hombres con inteligencia, con estrategia"

Así lo aseguró Daniel Scioli al participar del emotivo homenaje al dirigente sindical del peronismo, recordado líder de SOEME, Antonio Balcedo, que se realizó en el PJ de la ciudad de La Plata.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, participó del emotivo homenaje al dirigente del peronismo Antonio Balcedo y celebró la “gran iniciativa del peronismo de La Plata, tener en la memoria, en la vida, en las luchas, en el recuerdo de Antonio Balcedo, una fuente inspiradora para nuestra ciudad, para nuestro movimiento, y para los desafíos presentes y futuros que tenemos”.“En Argentina hace falta más que nunca la visión de esos hombres con inteligencia, con estrategia, con una concepción muy clara de la responsabilidad de nuestro movimiento”, subrayó al referirse al homenajeado.En ese sentido, remarcó que “nuestra fuerza política es un movimiento que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, los desafíos que nos plantea un Mundo cada vez más exigente y particularmente en el mundo del trabajo, que es el corazón del peronismo”. En tanto, parafraseó al tres veces presidente Juan Domingo Perón y sostuvo que “gobernar, es crear trabajo, y fundamentalmente a través de la coherencia de sostener las ideas que muchas veces eran difíciles contra viento y marea”.Asimismo, destacó “la convicción y la capacidad intelectual” de Balcedo a quien le reconoció “el valor de la familia, la amistad y la solidaridad”.En ese marco, remarcó que “tenemos grandes debates por delante, y habrá mucho para discutir en el Congreso, y hay que hacerlo con mucha inteligencia, que se respeten los derechos laborales de los trabajadores que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas a través de la historia. Una cosa es adaptarnos al mundo del trabajo cuando sabemos que las tecnologías van a transformar los puestos presentes y futuros, más cuando sabemos que el 60 por ciento de los puestos de trabajo futuros todavía no se han creado, pero eso no significa que pongamos en riesgo los convenios colectivos de trabajo, la seguridad social, la seguridad previsional, el sistema de salud, eso es lo que hoy no nos tiene que dejar de estar atentos con una gran sentido de la responsabilidad de nuestra fuerza política, no solamente a comprometernos que no se siga avanzando”.El doctor Maldonado me hacía recordar cuando lo llamaban esos loquitos que andaban diciendo cosas, acá muchos compañeros trabajadores que sienten el orgullo de pertenecer a SOEME me decían al entrar Daniel tenías razón, acá lo importante no es que me den la razón o que nos digan loquitos, lo importante es revertir esto.“Evidentemente tenemos que tener una capacidad de autocrítica de reflexión y regenerar un sentimiento de confianza para la sociedad y darle la oportunidad de construir una alternativa, a diferencia de 2015 a la gente le están diciendo que le van a sacar el subsidio el transporte, que va a subir el subte, el gas, le sacan el fútbol, y van a avanzar en una reforma previsional aun así la gente sigue en parte apoyan, frente a esto tenemos que rescatar lo mejor de nuestro pasado, porque los éxitos del pasado no garantizan el éxito del futuro”, concluyó Daniel Scioli.