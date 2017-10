RECTA FINAL

Massa cerró en la Tercera junto a su tropa, en busca de votos K

Luego de un acto similar llevado a cabo en San Martín con los candidatos de la Primera, el candidato a senador Sergio Massa encabezó, junto a su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, el Encuentro por el Trabajo y la Seguridad de la fuerza 1País, realizado en Lanús.

En ese marco, y junto a los candidatos a legisladores y concejales del espacio de casi toda la Tercera sección, el principal bastión del kirchnerismo, Massa aseguró: “Creemos en un sólo tipo de hombres: los que trabajan".Ante una multitud de más de cuatro mil personas en el Microestadio del Club Atlético Lanús, el líder de 1País manifestó: “Somos depositarios de los sueños y esperanzas de milllones de argentinos que esperan que un día en este país ganen los trabajadores y los jubilados, que gane la clase media, que podamos trabajar unidos y no fragmentados".En ese sentido, puntualizó: “Tenemos la idea de que la clase media trabajadora sea un día el centro de nuestras políticas públicas. Elegimos representar a los argentinos que hoy tienen miedo de perder el trabajo y decirles que no tengan miedo, que acá estamos para defenderlos, para defenderlos de un Gobierno que mira el trabajo como un costo"."Los que estamos acá creemos en una sola clase de hombres: los que trabajan. Los que estamos acá creemos que no hay mayor motor de una sociedad que el laburo, que no es un costo sino la herramienta de dignificación de las personas", añadió.Respecto a la lucha contra la inseguridad, el otro eje del encuentro, Massa enfatizó: “Elegimos representar a ese vecino que hoy está doliente por una inseguridad que hace que todo el tiempo tengamos que vivir con miedo. Queremos contarles que no tienen que resignarse a convivir con el miedo, pero no sólo lo decimos, sino que lo hicimos: pudimos bajar más de un 80% el delito en Tigre y San Fernando, y lo podemos hacer en cada rincón del Conurbano".Por último, el líder de 1País hizo un llamado a los argentinos de cara a las próximas elecciones: "Los invito a que este 22 de octubre construyamos juntos la epopeya de poner al pasado definitivamente en el pasado; a que construyamos la epopeya de ponerle límites y corregir los errores del presente del Gobierno; pero sobre todo a que construyamos la epopeya del futuro, de la esperanza, de la Argentina de la movilidad social ascendente".Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer sostuvo: "Algunos nos quieren decir que la frazada no alcanza, lo cierto es que no quieren discutir adonde tienen que apretar para que la frazada alcance para todos. Hay que dar una pelea brutal a la pobreza. Para ello necesitamos definitivamente ponernos a cargo de recuperar y reconstruir el valor del trabajo invirtiendo recursos y capacitaciones en los jóvenes y las PyMEs porque ahí está la gran apuesta al futuro".Y arengó: "Un día tendremos un país con igualdad, un día tendremos un país con unidad, un día tendremos un país en el que todas las personas sean reconocidas en sus derechos fundamentales" .En tanto, el candidato a primer diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, afirmó: "Estamos aquí para defender a los más débiles, a los más vulnerables, a los que el Gobierno no tiene ninguna piedad. Estamos para derrumbar la falsa idea que nos quieren vender de que el cambio está llegando. No les servimos a su estrategia, porque nosotros somos útiles al pueblo. Vamos a seguir aguantando, cumpliendo con nuestro deber, que es nuestro deber con la gente".Estuvieron presentes en el acto los diputados nacionales Graciela Camaño, Mirta Tundis, Marcelo "Oso" Díaz, Cecilia Moreau, Mónica Litza; la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano Malena Galmarini; los senadores provinciales Jorge D'Onofrio, Fernando Carballo, Jose Luis Pallares; los diputados provinciales Carlos Acuña y Rubén Ledesma.Además, los candidatos a diputados provinciales por la tercera sección electoral Nicolás Russo, Leonor Granados y Blanca Cantero; los concejales y candidatos locales María Ángela La Rosa, Fernando Ascencio, Sebastián Beroldo, Ramiro Trezza, Armando Bertolotto, Federico D'Angelo, Mario Serrano, Daniel Bollettieri, Roberto Mosto, Roberto Vázquez, Nestor Pulichino, Daniel Zisuela, Diego Geneiro, Daniel Caraballo, Angel Luis Celi, Diego Geneiro, Natalia Puentes, Valeria Fernández, Miguel Gissara, Hugo Pais, Néstor Baugdino, entre otros.