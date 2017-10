ELECCIONES GENERALES

El juego de Proyecto Sur de cara al 22: cómo votan

El senador Nacional Fernando Pino Solanas y la conducción del Movimiento Proyecto Sur emitieron un documento en donde fijaron su posición frente a los comicios legislativos del próximo 22 de octubre.

En los considerandos más importantes del texto se señala que: "Una vez más el ciudadano común esta frente a dos opciones falsas y mentirosas y no sabe a quién votar. La política y los partidos están en crisis y sería un grave error creer que los ciudadanos votan siguiendo órdenes"."Cambiemos postula un modelo extranjerizante, de libre comercio y apertura económica, mayor endeudamiento, flexibilización laboral y ajuste, liderado por las grandes empresas transnacionales que no resolverá el tema social. Por estas razones Proyecto Sur no votará a Cambiemos", afirman.Al mismo tiempo, expresan "nuestra crítica al doble discurso de Cristina Kirchner". "No decimos que sea lo mismo que el macrismo pero ambos han coincidido en mantener el modelo privatizador de los recursos estratégicos de Menem y leyes de la dictadura como la Ley Financiera de Martinez de Hoz, la de Inversiones Extranjeras y otras", afirman.Y prosigue: "Siendo leales al proyecto estratégico y democrático de Juan Domingo Perón, exigimos de la cúpula kirchnnerista una autocrítica profunda y rechazamos la idea de financiar la política con la apropiación de dineros públicos a través de los sobreprecios de la obra pública y las compras del Estado".Añadió: "Llamamos fraternalmente a toda la ciudadanía a debatir y trabajar por la reconstrucción de un proyecto nacional con objetivos emancipatorios, que sean una auténtica oposición al modelo neoliberal""Por todo esto, es imprescindible que no quede nadie sin votar y que se vote con libertad de conciencia la mejor opción contra el modelo neoliberal-conservador que encarna hoy el frente Cambiemos", dice el final.