CAMINO A OCTUBRE

"Fulbito" solidario y de campaña: el Pro mete miedo en tierra massista

Vale todo en la previa electoral, y también jugar al fútbol entre amigos y con un fin solidario. El protagonista fue el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia y candidato a concejal en San Fernado, Alex Campbell

Campaña va, campaña viene, ex estrellas del fútbol argentino se dieron cita en San Fernando para participar del partido solidario organizado por Campbell y Agustina Ciarletta junto al ex jugador de Boca Emanuel “Sucha” Ruiz a beneficio del merendero “Lo de Charly”.Dieron presente en la convocatoria Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado provincial Jorge Mancini y el Subsecretario de Deportes de la Provincia Pablo Fuentes.También los ex jugadores, Leonel “Pipa” Gancedo, Aníbal Matellán, Ángel “Matute” Morales, Ariel Carreño, Ariel Rosada, Leonel “Toti” Ríos, Martín Andrizzi y otras grandes figuras del fútbol.Al final del encuentro se realizó un sorteo para los asistentes que colaboraron acercando un alimento no perecedero; y pocos minutos después cada uno a su casa, muchos de ellos pensando ya en el voto para el 22 de octubre.Vale destacar que si bien en San Fernando el triunfo fue para el oficialismo local, encarnado por la massista esposa del intendente Luis Andreotti, Alicia Aparicio, lo cierto es que le ventaja fue menor de la esperada y en el Municipio están bastante asustados por lo que pueda pasar el 22.Al igual que sucede en Tigre, donde Zamora teme que la victoria quede en manos de Cernadas, aquí también huele a triunfo de Cambiemos -dicen desde el Concejo Deliberante-, sobre todo porque las encuestas indican que el equipo de Vidal le sacará algunos votos a los muchachos del massismo.