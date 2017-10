QUILMES

Por la revancha: el intendente suma apoyo de la Iglesia Evangélica

Luego de la derrota en las PASO con el kirchnerismo, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina (Cambiemos), visitó la Iglesia de El Puente, que dirige el pastor Pedro Ibarra, uno de los templos más grandes del distrito, con unos 15 mil miembros.

Los presentes brindaron su apoyo a la gestión del municipio y oraron por un futuro mejor para la ciudad. Estuvieron presentes el titular de concejo Deliberante, Juan Bernasconi; el director de culto, Luciano Bizin; el director de la Anses de Solano, Germán Romero; y los candidatos a concejales Guillermo Galetto, Facundo Maisu y César Di Diego.“Es un enorme placer estar acá, con parte de un gran equipo que trabaja con un fuerte compromiso para transformar la ciudad. En estas fechas tomémonos un momento y pensemos qué Quilmes queremos, qué provincia de Buenos Aires queremos, qué Argentina queremos. Llegó el momento de dar este paso nuevamente, no importa a quien elijan, lo que importa es que elijan con ese sueño en los corazones y la esperanza de que se realicen”, expresó Molina ante unos 800 feligreses.En tanto, el pastor Pedro Ibarra manifestó que el intendente “siempre está respaldándonos, ayudándonos. Él siempre manda una gratitud o pedido de oración. Dios le conceda las peticiones de su corazón”.Por otro lado, Luis Ibarra, otro de los pastores de la iglesia que en diciembre cumple 43 años en Quilmes, señaló: “En el municipio vemos a un hombre con un gran equipo, con muchas ganas de progresar, me gusta cómo está con la gente en los barrios, donde está la necesidad. Nosotros hacemos esa tarea en lo espiritual y en lo social, pero también queremos poner todo lo que tenemos a la orden del municipio"."Creemos que todos juntos podemos cambiar nuestro Quilmes y es el anhelo de mucha gente, de muchas familias llegar a tener la ciudad que todos queremos, una ciudad tranquila, con trabajo, con paz, con familia, con chicos que estén bien, con educación, por eso es que los apoyamos y estamos a disposición de la intendencia”, añadiòMolina agradeció el apoyo y comentó: “en la calle nos paran para decirnos que oran por nosotros, que quieren que nos vaya bien porque así les va bien a todos. Queremos estar en la calle, no sólo inaugurando avenidas y escuelas, sino también en los lugares donde hay más dolor y sufrimiento, ahí es donde más falta hace que estemos, porque antes se miró para otro lado, el Estado no estuvo presente”. “Me pongo en manos de Dios. Le pido todas las noches que nos ayude a todos, que colabore con esta tarea", agregó.Asimismo, el intendente añadió: “El trabajo que venimos haciendo no es ni más ni menos que un mandato que ustedes nos dieron. Vivimos en democracia, gracias a Dios, y confiamos en lo que elige el pueblo, las comunidades y creemos que nuestro país se tiene que poner en pie desde el trabajo de las instituciones, las organizaciones, que el Estado sea un facilitador y que ayude a la comunidad a salir adelante. Sé que en esta iglesia los fieles y todos los quilmeños tienen ese anhelo de vivir en una ciudad ordenada, donde se respete la ley”.Por último, Molina agradeció a los pastores y sostuvo: “sentimos esa potencia cada vez que nos juntamos, charlamos y trabajamos para llevar lo que tenemos a los lugares más necesitados. Estamos ahí presentes junto a ustedes, sigamos adelante que sé que vamos por buen camino”.