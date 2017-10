ACUSACIóN

Denuncian a la Provincia por sobreprecios en cajas navideñas

El cuestionamiento llegó desde el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. La denuncia será presentada este lunes.

Desde el Kirchnerismo, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FPV-PJ), anunció que presentará el próximo lunes una denuncia penal contra la gobernadora María Eugenia Vidal y miembros de su gabinete por una serie de hechos que considera constitutivos del delito de administración fraudulenta en perjuicio de los bonaerenses.“Vamos a poner en conocimiento de la justicia penal una multiplicidad de gastos estrafalarios de la gobernadora Vidal, que entendemos no encuentran justificación alguna, y que requieren indefectiblemente de la determinación de su destino”, explicó.En ese marco, sostuvo que “en particular presentaremos ante la justicia una serie de elementos que demuestran la presencia de sobreprecios cercanos al 150% en la compra de 150 mil cajas navideñas que se distribuyeron en los municipios del conurbano para las festividades de diciembre 2016. En concreto, Vidal pagó la exorbitancia de $ 220 por caja, cuando un producto de iguales características se conseguía en los supermercados a $ 90. Alguien de su gobierno se llevó 20 millones de pesos con este curro”.Y agregó: “Por ejemplo, más de 250 millones de pesos para comprar 250 vehículos de alta gama, o más de 3 millones de pesos en coffeebreaks (a razón de $ 200 por persona, que comparado con los $ 8,25 que presupuestó la provincia para la copa de leche en las escuelas con población vulnerable, demuestra cuales son las prioridades de Vidal), o los 363 millones de pesos que manejan discrecionalmente Vidal, sus ministros y secretarios, para el equipo de colaboradores contratados para la gestión. Este grupo de funcionarios son además trasladados en su inmensa mayoría desde la Ciudad de Buenos Aires en combis contratadas al efecto, cuyo costo también registra un fenomenal sobreprecio ya que se pagan $358 pesos por persona ida y vuelta a la capital provincial. Además, resulta indispensable establecer si estas personas no cumplen con los horarios pertinentes, toda vez que hay información que indica que trabajan de lunes al mediodía del jueves”.A su vez, adelantó que “también pediremos la investigación de la escandalosa deuda externa emitida por Vidal desde 2016 a la fecha. Estamos hablando de más de 9 mil millones de dólares, que no encuentran su correlato ni en obras de infraestructura ni en la gestión de la seguridad pública, objetivos que justificaron la toma de la sideral deuda.""El cambio es puro verso. No vinieron a cambiar nada, sino a llenarse los bolsillos”, concluyó el diputado Kirchnerista.