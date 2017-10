Ocaña y la reforma del Código Procesal Penal

La candidata a diputada nacional por Cambiemos apuesta a una modificación del código procesal penal para agilizar la Justicia.

Mano a mano con La Tecla, la candidata a diputada nacional por Cambiemos se refirió a la situación de la Justicia nacional-¿Cómo ve a la Justicia?-Otra de las leyes que me gustaría impulsar tiene que ver con una reforma del Código Procesal Penal, porque entiendo que la sociedad siente que la Justicia no actúa; fundamentalmente porque las causas judiciales, por ejemplo las de corrupción, demoran mucho tiempo en instruirse. Son 12 o 15 años para que la causa en definitiva llegue a juicio oral. En medio de eso se pierden pruebas, testigos y elementos que luego puedan condenar, y en muchos casos las causas prescriben sin que haya algún tipo de sanción penal. Por eso queremos trabajar en esto, que he charlado con (Guillermo) Montenegro, quien tiene un enorme expertise en el tema judicial. Al haber sido fiscal y juez conoce como pocos el sistema. Queremos trabajar en esta reforma, que me parece que es central para la Argentina.-¿En qué consistiría?-Que los tiempos procesales se acorten sin que se vea afectado el derecho de la defensa. Incluso hay una asociación de jueces federales que han hecho una propuesta, y creo que debe estudiarse. En ese marco, me parece que hay que dar una discusión para que esas modificaciones impliquen un mejor servicio de justicia y más rapidez.-¿Cómo se generaría más rapidez sin afectar el derecho de la defensa?-Por esta cuestión de que el juez toma una decisión y va a la instancia superior, o toma una medida y las partes van a la instancia superior. Mientras ese tiempo pasa, el juez no puede ir desarrollando la causa; entonces, esto tiene que terminarse, porque me parece que después los hechos van a ser discutidos en el juicio oral, y es allí donde debe darse la discusión. Lo que pasa es que con el tiempo que tarda en instruirse la causa, en muchos casos terminan prescribiendo. El promedio para llegar a juicio oral en las causas de corrupción es entre 12 y 15 años. Eso genera mucha desazón en la sociedad, que siente que no hay justicia, o que la Justicia no actúa cuando afecta a los poderosos. Temas como los peritajes, donde si el juez tiene elementos puede procesar y elevar a juicio oral, y en el juicio oral, si hay alguna parte que siente que ese peritaje no es correcto, que haga lo que le parezca para ejercer su derecho de defensa, pero que lo haga ya en una instancia de juicio oral.