ESCENARIO

Una Legislatura al ritmo de Cambiemos

El oficialismo maneja los tiempos legislativos y planea una serie de iniciativas para llevar adelante post octubre, mientras la oposición reclama por sus proyectos

Los poco más de 20.000 votos por los que Unidad Ciudadana aventajó a Cambiemos en las primarias de agosto dejaron algo más que un panorama abierto para octubre. Con la escasa diferencia consumada, el oficialismo ganó confianza; no sólo para encarar las elecciones generales, sino también para manejar los tiempos en el tablero legislativo, un aliado imprescindible para encarar el proyecto de gobierno que María Eugenia Vidal comenzó a desandar desde diciembre del 2015.Con la mayoría de las encuestas proyectando un triunfo de Cambiemos por alrededor de cuatro puntos, la Gobernadora y sus alfiles legislativos se frotan las manos y afinan, cual comanda de un restaurante gourmet, qué proyectos salen primero y cuáles después. El bypass que propone el oficialismo, en paralelo, le marca el tranco al resto de las fuerzas que buscan instalar la agenda propia para sacar esas iniciativas que el Ejecutivo deja para otro momento.Un dato aparece en el horizonte político y se agita como insoslayable: aún manteniéndose los números que arrojó agosto, y dejando de lado las proyecciones de las consultoras privadas, Cambiemos obtendría la llave del Senado, con 25 escaños sobre un total de 46, lo que representa el 54% del recinto. Números similares se proyectarían en Diputados, ya que el oficialismo llegaría a estar cerca de la mayoría propia sobre un total de 92 bancas en el recinto.Con la nueva Legislatura, desde diciembre Vidal tendría la autopista allanada para ingresar los proyectos que quiere rápido y sacar iniciativas que por ahora no puede hacer pasar, como la trabada adhesión a la nueva ley de ART, que el presidente Mauricio Macri le pidió a modo de encargo especial. Con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense, la iniciativa se trabó en el Senado, donde su titular, el vicegobernador Daniel Salvador, todavía no logró aceitar la muñeca política que la ley requiere para superar esa instancia, luego de que el bloque del Frente Renovador y las bancadas peronistas se congeniaron para ir demorando la discusión en la comisión de Trabajo.Un pantallazo sobre la Cámara baja arroja un panorama particular. “Los proyectos más importantes los hemos votado y tratados a todos”, confió a La Tecla el jefe de la bancada oficialista, Jorge Silvestre, quien agregó que lo que resta votar son “proyectos menores desde el punto de vista de la gobernabilidad, pero mayores para las partes, como la división de de la Caja de Ingenieros”.Pero hay iniciativas de diputados oficialistas en veremos, como dos que presentó el diputado Guillermo Castello. Una, que incomoda a propios y extraños, es la ley Antinepotismo, que está dormida en la comisión de Reforma Política. La otra es la implementación del juicio por jurados en las causas de corrupción.En el futuro cercano aguardan tres propuestas que el Gobierno pondrá sobre la mesa de las discusiones en el 2018. A saber: la división en cuatro municipios del distrito bastión del peronismo, La Matanza; la reforma del Estatuto Docente y la reforma de la Policía bonaerense.Esos tres ejes son claves para la consolidación de su poder. El primero, porque reconfigura el mapa territorial que sustenta elección tras elección a las expresiones del PJ; el segundo, porque interviene las condiciones laborales de los maestros de la Provincia (y con ella la influencia de la figura sindical que más dolores de cabeza le trajo a Vidal: el secretario de Suteba, Roberto Baradel); y el tercero, porque intermedia en la relación que los intendentes tienen con las fuerzas locales de seguridad.Por fuera de ello, diversas iniciativas duermen la siesta de los justos y nada parece indicar que puedan despertarse. Más allá de las implicancias que pueda tener para los tiempos legislativos todo año que sea impar, está claro para dónde apuntan los cañones de Cambiemos. Lo demás, sea lo que sea, puede esperar.