CARLOS CASARES

El randazzismo alerta a Cambiemos: "En la gestión del candidato que apoyan había más cabarets que jardines de infantes"

Luego de que el oficialismo se mostrara apoyando al senador Omar Foglia, desde el randazzismo local salieron a exponer una estadística para nada alentadora: "En su gestión como intendente había más cabarets que jardines de infantes".

Tiempo de elecciones, recorridas y campaña. Los pagos chicos no escapan a la pelea voto a voto y puertas adentro se calienta la previa de las elecciones generales.Manuel Mosca recorrió la Cuarta sección electoral y en Carlos Casares se mostró con Omar Foglia, el senador del unibloque "8 de Enero", un exradical, exmargarito que también supo jugar elecciones con una lista vecinalista y ahora, con el mandato a punto de finalizar, se abrazó a Cambiemos.La presidenta del Concejo Deliberante local, Ana Laffont, afirmó que “durante la gestión de Foglia como intendente en la ciudad había más cabarets que jardines de infantes".Y agregó: "Me gustaría saber qué opinan en Cambiemos del pasado de quién es hoy su representante político en Casares, si sabe cuál fue la característica de su gestión, cuando coqueteó con Anibal Fernández en el 2007 y se presentó con una lista vecinal".Incluso, Laffont cuestionó apuntó la labor parlamentaria del senador bonaerense al sostener que “en 8 años, el senador le salió a la Provincia 1 millón y medio de dólares para tener dos proyectos de ley aprobados”.Por último apuntó que "en la jerga política local a Foglia se lo conoce como ´canal Mercante´ porque pasó por varios partidos".Cabe destacar que en la actualidad, en Carlos Casares, la relación entre radicales y macristas no gozan de buena salud: en el Concejo Deliberante no forman parte de un mismo bloque y los alfiles que responden a Foglia juegan en modo "rancho aparte" ya que formaron una bancada que tiene el mismo nombre que el del unibloque que el legislador bonaerense armó cuando saltó del GEN, es decir "8 de enero".