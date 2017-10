BAJAS

Con el ok de Julián Domínguez, Randazzo sufre otra fuga a Unidad Ciudadana

La lista del dominguismo de Berisso decidió apoyar las candidaturas de Unidad Ciudadana. Antes, habían anunciado que no acompañarían la lista local del Frente Justicialista Cumplir a pesar de contar con los votos para cruzar nóminas.

Siguen las fugas del Frente Justicialista Cumplir que conduce Florencio Randazzo. A las ya conocidas salidas de varios intendentes, Juan Zabaleta de Hurlingham, Francisco Echarren de Castelli, el diputado bonaerense Marcelo Torres, y un número importante de candidatos a concejales, se produjo una nueva y que trae mucho ruido consigo.Es que, se trata nada más y nada menos de uno de los dirigentes del entorno de Julián Domínguez, y referente del Movimiento San Martín en la Tercera sección electoral.En definitiva, Leonel Galosi, quien fuera precandidato a concejal en la interna del FJ en Berisso, anunció que dará su apoyo a la papeleta completa de Unidad Ciudadana. Así lo informó el propio Galosi a La Región Capital (FM 96.3 ciudades, viernes 20 a 22hs), donde detalló que el propio Julián Domínguez brindó el visto bueno para que formalicen el apoyo a la nómina que se impuso en las PASO.“Fueron muchos días de discusiones, discutimos el posicionamiento, se discutió política y nos encontramos con la responsabilidad de tomar posición”, explicó Galosi. En ese sentido, subrayó que la sociedad eligió a Unidad Ciudadana como la fuerza opositora en la Provincia y desde el sector “decidimos volcar el apoyo a Unidad Ciudadana”.El anuncio formal se realizó en una charla con la actual diputada nacional del bloque del Frente para la Victoria y candidata a senadora suplente de UC, Juliana di Tullio.A pesar del apoyo, Galosi señaló que mantiene diferencias en algunos puntos centrales con el kirchnerismo pero no es el momento de “quebrar, sino de efrentar el ajuste en unidad. Las críticas las dejamos para después de octubre”.Asimismo, al ser consultado por la postura de Julián Domínguez respecto al anuncio del respaldo a Cristina Fernández y Jorge Taiana, el líder del Movimiento San Martín en el kilómetro cero del peronismo aseveró que brindó el visto bueno. “Julián nos acompañó, nos dijo que tenemos que hacer lo que va a ser bueno para la ciudad y los que saben eso somos nosotros”, explicó.Como si fuera poco, prácticamente al mismo tiempo que Galosi cerraba su pase a Unidad Ciudadana, el propio Florencio Randazzo aterrizó en Berisso acompañado por Florencia Casamiquela. No obstante, no lograron mantener a la tropa en fila y durante su recorrida por la avenida Montevideo solo fueron “guiados” por el candidato que llegó a octubre, Federico Ruiz. Las otras tres listas no dijeron presente.Así las cosas, el randazzismo pierde nuevamente a uno de sus dirigentes previo a las elecciones. Cabe recordar que, Leonel Galosi, en su primera elección cosechó poco más de 1800 adhesiones y quedó 200 votos debajo de Ruiz.